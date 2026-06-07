اختتام مشاركة السعودية كضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026

شاركت المملكة العربية السعودية كضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 ببرنامج ثقافي متنوع واتفاقيات تعاون ثقافي مع ماليزيا.

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، والذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور في مركز التجارة العالمي خلال الفترة من 29 مايو إلى 7 يونيو.

شهد الحدث حضورًا ثقافيًا وإعلاميًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من الزوار، مما عكس الاهتمام المتزايد بالثقافة السعودية في المنطقة الآسيوية. وقدّمت السعودية من خلال جناحها برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا جمع بين الأدب والفنون والتراث، وتميز بفعاليات متعددة شملت العروض الفنية، وتجارب الحرف التقليدية، وعروض الأزياء التراثية، وعرض المخطوطات النادرة. كما تم توسيع نطاق الفعالية لتمتد إلى الساحات العامة والمراكز التجارية في كوالالمبور، مما ساهم في تعزيز وصول الثقافة السعودية إلى شرائح أوسع من الجمهور.

Additionally، نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة ليلة العشاء السعودي التي جمعت كبار المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين، مما أتاح فرصًا للتواصل المباشر وتبادل الأفكار. وعلى هامش المعرض، تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون بين مؤسسات سعودية وماليزية، أبرزها مع منصة سماوي وجمعية الترجمة السعودية، لتعزيز الشراكة الثقافية والمعرفية بين البلدين. وقد استعرض الجناح السعودي ملامح الحراك الثقافي في المملكة بمشاركة عدد من الجهات الثقافية، مما ساهم في تقديم صورة غنية ومتنوعة عن المشهد الثقافي السعودي، ونال إشادات واسعة من الزوار والجهات المشاركة.

أكد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن مشاركة المملكة كضيف شرف تعكس متانة العلاقات السعودية الماليزية والتنمية المستمرة في مجالات التعاون الثقافي والمعرفي. وأضاف أن هذه المشاركة عززت الحضور الثقافي السعودي على الساحة العالمية، وبنيت جسور التواصل مع المثقفين والناشرين في ماليزيا ودول آسيا.

كما ثمّن الواصل الدعم المتواصل من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والموارد التي وفرتها الوزارة، والتي ساهمت في إبراز المنجز الثقافي السعودي في المحافل الدولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030





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المملكة العربية السعودية معرض كوالالمبور الدولي للكتاب هيئة الأدب والنشر والترجمة التعاون الثقافي ماليزيا

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