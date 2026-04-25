اختتام الجولة 29 من دوري روشن: النصر يواصل الصدارة والنجمة تهبط رسميًا

اختتمت الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفتح على الخليج والحزم على الرياض، مع استمرار النصر في صدارة الترتيب وتأكيد هبوط النجمة إلى دوري يلو.

اختتمت منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، لتضع نقطة النهاية على مباريات مثيرة وشهدت تقلبات كبيرة في صراع القمة والهروب من مناطق ال هبوط .

وقد جاءت المواجهتان الختاميتان في الجولة لتؤكدا بعض النتائج وتزيد من حدة التنافس. ففي المباراة الأولى، تمكن فريق الفتح من تحقيق فوز مستحق على الخليج بهدف نظيف، عزز به موقفه في الدوري. وفي المباراة الثانية، حقق الحزم فوزًا ثمينًا ومثيرًا على الرياض بنتيجة 2-1، في لقاء شهد ندية كبيرة وتقلبات في النتيجة. هذه النتائج أسهمت في تشكيل ملامح جديدة لجدول الترتيب، وزادت من الإثارة في الجولات المتبقية.

واصل فريق النصر تألقه وتصدره لجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 76 نقطة بعد هذه الجولة. هذا الفوز عزز من مكانة النصر كمرشح قوي للفوز باللقب، وأبعده عن أقرب منافسيه بفارق مريح. يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 68 نقطة، ولكنه يمتلك مباراة مؤجلة قد تغير من موازين القوى وتعيد إشعال المنافسة على اللقب. الأهلي يتربع على المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ولديه أيضًا مباراة مؤجلة، مما يمنحه فرصة لتعزيز حظوظه في المنافسة.

القادسية يحتل المركز الرابع برصيد 62 نقطة، ويواصل تقديم أداء قوي ومميز طوال الموسم، مما يؤكد على تطوره وقدرته على المنافسة. هذه الفرق الأربعة تتنافس بقوة على لقب الدوري، وتنتظر الجولات المتبقية لحسم المعركة. في الجزء السفلي من جدول الترتيب، تتصاعد حدة المنافسة لتجنب الهبوط إلى دوري يلو. ضمك يقف على حافة الخطر في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق نتائج إيجابية في الجولات المتبقية لضمان بقائه في الدوري.

الرياض يحتل المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، ويعاني من صعوبات كبيرة في جمع النقاط، مما يجعله في موقف حرج. الأخدود يتذيل المراكز قبل الأخيرة في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، ويواجه تحديًا كبيرًا للبقاء في الدوري. أما النجمة فقد تأكد هبوطه بشكل رسمي إلى دوري يلو بعد أن جمع 11 نقطة فقط طوال الموسم. هذه الفرق الأربعة تكافح بشدة لتجنب الهبوط، وتنتظر الجولات المتبقية بأمل في تحقيق نتائج إيجابية تغير من مصيرها.

الجولة التاسعة والعشرون كانت حاسمة بالنسبة لهذه الفرق، وأظهرت مدى أهمية كل نقطة في سباق البقاء. المنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين تزداد إثارة وتشويقًا في كل جولة، وتجذب أنظار عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية وخارجها. من المتوقع أن تشهد الجولات المتبقية المزيد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة، مما يجعل الدوري أكثر تنافسية وإثارة





