اختتام موسم حج 1447هـ بنجاح وبدء الاستعدادات للعام القادم

نجاح موسم حج 1447هـ مع إحصاءات رسمية وبدء الترتيبات لموسم 1448هـ.

أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، السبت، بأن ضيوف الرحمن يختتمون مناسكهم ب طواف الوداع في رحاب بيت الله الحرام، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، حيث أدى ملايين الحجاج هذا الركن الأخير من أركان الحج، ملبين دعوة الله ومكبرين، في مشهد يفيض بالروحانية والتسليم لله تعالى.

ويأتي طواف الوداع بعد أن أنهى الحجاج مناسكهم في مشعر منى وعرفة ومزدلفة، ورمي الجمرات، والتحلل من الإحرام، ليعودوا إلى البيت العتيق لتوديع بيت الله الحرام قبل مغادرة مكة المكرمة. وقد نظمت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية خططاً محكمة لتنظيم حركة الحجاج أثناء الطواف، وتوفير سبل الراحة والأمان، وسط إجراءات تنظيمية وصحية مشددة، لضمان أداء النسك بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه الأجواء الإيمانية بعد ساعات من تنظيم وزارة الحج والعمرة الحفل الختامي السنوي تحت شعار "ختامه مسك"، بحضور وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وعدد من كبار المسؤولين والمشاركين في موسم الحج، وذلك احتفاءً بنجاح موسم حج 1447هـ، وتكريماً للجهود المتميزة التي بذلتها مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في خدمة الحجاج. وخلال الحفل، أعلن الوزير الربيعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج، استعداداً لموسم حج 1448هـ، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الجاهزية المبكرة، وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات التنظيمية والخدمية في وقت مبكر، لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام العام القادم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها المبكرة لموسم حج 1448هـ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء الجمعة، مؤكداً أن العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج لا يتوقف، وأن المملكة تسعى دائماً لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الرعاية لضيوف الرحمن. وفي هذا السياق، أكد الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في بيان متلفز عشية اكتمال مناسك الحج، أن المملكة نجحت في تنظيم موسم الحج للعام الجاري عبر منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات، مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأشاد الأمير سعود بن مشعل بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، من أمنية وصحية وخدمية وإدارية، مؤكداً أن هذه النجاحات تأتي بتوفيق من الله ثم بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبالمتابعة الحثيثة من أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة. وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد حاج، منهم مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون حاجا وحاجة من خارج البلاد، موزعين على مائة وخمس وستين جنسية، مقابل مائة وستين ألفا وستمائة وستة وأربعين حاجا من داخل المملكة.

ويأتي هذا الرقم ليعكس حجم الإقبال الكبير على أداء فريضة الحج هذا العام، بعد أن بلغ عدد الحجاج في الموسم الماضي مليونا وستمائة وثلاثة وسبعين ألفا ومائتين وثلاثين حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألف حاج في عام 2024م. وقد سخرت المملكة العربية السعودية إمكانيات هائلة لخدمة الحجاج، بدءاً من وسائل النقل الحديثة، مروراً بالمستشفيات والعيادات المتنقلة، وصولاً إلى فرق الإرشاد والتوعية، لضمان أداء الحجاج مناسكهم في أجواء آمنة وصحية.

كما وفرت السلطات السعودية خدمات الإعاشة والإسكان في مشعر منى وعرفة، مع الاهتمام بجودة الوجبات المقدمة للحجاج، وتوفير المياه المبردة في جميع المواقع، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتعقيم للحد من انتشار الأمراض. وقد أثنى العديد من الحجاج من مختلف الجنسيات على حسن التنظيم والخدمات المقدمة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للمملكة قيادة وشعباً على ما تقدمه من جهود جبارة لتيسير أداء هذه الشعيرة العظيمة.

ويستمر العمل في المملكة على تطوير منظومة الحج والعمرة بشكل دائم، بما يتوافق مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وزيادة أعدادهم، وتسهيل إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم. وتتطلع المملكة في موسم حج 1448هـ إلى مزيد من التطور والتحسين، من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الحشود والتوجيه المكاني، لضمان تجربة حج سلسة وآمنة للجميع.

وبهذه المناسبة، ترفع وزارة الحج والعمرة أسمى آيات الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية الذين ساهموا في إنجاح موسم الحج، سائلة الله أن يتقبل من الحجاج مناسكهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حج السعودية موسم الحج طواف الوداع وزارة الحج

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوفه لعام 1447 هـأعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تكفله الشخصي بنفقات الهدي لـ 2500 حاج وحاجة من 104 دولة يشاركون في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك امتداداً لنهج المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على توفير كل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم في راحة وطمأنينة.

Read more »

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هنأ أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك...

Read more »

سلطان عُمان يهنّئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم حجّ هذا العام 1447هنأ سلطان عُمان هيثم بن طارق أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل...

Read more »

رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بنجاح موسم حج 1447 ويثمن جهود القيادة السعوديةتهنئة رسمية من رئيس مجلس علماء باكستان للقيادة السعودية بمناسبة نجاح موسم حج 1447، مع الإشادة بتطوير منظومة الحج وفق رؤية 2030 والتدابير الأمنية واللوجستية المتقدمة.

Read more »

مفتي عام المملكة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1447رفع رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء مفتي عام المملكة...

Read more »

حج 1447 يسجل أحمالا تاريخية في المشاعر المقدسةبإشراف وزارة الطاقة، ومتابعة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أعلنت الشركة السعودية للطاقة نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، وتسجيل أحمال كهربائية تاريخية في المشاعر المقدسة،...

Read more »