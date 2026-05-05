اختتام تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1447هـ برعاية أمير منطقة مكة المكرمة

شهد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اختتام تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1447هـ، الذي نظمته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بهدف رفع الجاهزية الرقمية وتنمية قدرات الكوادر المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وحماية مصالح الحجاج.

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تشرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بحضور ختام تمرين الأمن السيبراني لموسم حج عام 1447هـ، والذي نظمته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني .

يمثل هذا التمرين خطوة استراتيجية حاسمة في تعزيز الأمن الرقمي للمملكة العربية السعودية، وتحديداً خلال فترة الحج، التي تستقبل فيها البلاد ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسكهم المقدسة. وقد جاء التمرين في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بتطوير البنية التحتية الرقمية وحماية المصالح الوطنية من التهديدات السيبرانية المتزايدة.

يهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية الرقمية لدى الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في إدارة شؤون الحجاج، وتنمية قدرات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال محاكاة واقعية للهجمات السيبرانية المحتملة وتقديم التدريب اللازم لمواجهتها بفعالية. وقد شمل التمرين سيناريوهات متنوعة تتعلق بأمن الشبكات، وحماية البيانات، والاستجابة للحوادث السيبرانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

خلال حفل الختام، اطلع صاحب السمو الملكي محافظ جدة على عرض شامل لمبادرات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز أمن المصالح الحيوية للدولة، وتوفير تجربة تقنية آمنة وموثوقة لضيوف الرحمن. وقد أشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل مسؤولي الأمن السيبراني في تسخير كافة الإمكانات والموارد المتاحة لخدمة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تطوير القدرات والمهارات في هذا المجال الحيوي.

كما أكد سموه على ضرورة التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية لضمان أمن الفضاء السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية للمملكة من أي تهديدات محتملة. وقد تميز التمرين بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وعدد من الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني. وقد ساهمت هذه المشاركة الواسعة في تحقيق أهداف التمرين وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

اختتم الحفل بتكريم الفائزين في التمرين الفني، الذين أظهروا مهارات وقدرات عالية في مجال الأمن السيبراني. وقد حث سمو المحافظ المكرمين على مواصلة جهودهم وتطوير مهاراتهم، مؤكداً على أهمية دورهم في حماية أمن الفضاء السيبراني للمملكة. ويعكس هذا التمرين التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030. كما يؤكد على أهمية الاستثمار في تطوير القدرات والمهارات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا التمرين في تحسين مستوى الأمن السيبراني للمملكة، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للحجاج والمعتمرين. إن هذا التمرين ليس مجرد تدريب عملي، بل هو رسالة واضحة للعالم بأن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً بالغاً بأمن الفضاء السيبراني، وتسعى جاهدة لحماية مصالحها الوطنية ومصالح ضيوفها الكرام. ويأتي هذا في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في مجال الأمن السيبراني، والتي تشمل تطوير التشريعات واللوائح، وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال





الأمن السيبراني الحج الهيئة الوطنية للأمن السيبراني موسم الحج الأمن الرقمي مكة المكرمة جدة الأمن الوطني الجهات الحكومية الجهات الخاصة

