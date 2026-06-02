اختتام البرنامج الصحي التطوعي ال18 لموسم حج 1447 هـ بعد خدمة أكثر من ثلاثة آلاف حاج

البرنامج الصحي التطوعي ال18،التابع للجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية)، يختتم أعماله لموسم حج 1447 هـ بعد تقديم خدمات صحية وإسعافية لأكثر من 3004 حاج عبر 710 متطوع، بمشاركة 115 فرقة خلال 29,820 ساعة تطوعية.

اختتم البرنامج الصحي التطوعي ال18 أعماله لموسم حج هذا العام 1447 هـ، بتنفيذ من الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية ( درهم وقاية )، وإشراف وزارتي ال صحة والحج والعمرة والتجمع الصحي بمكة المكرمة.

نجح البرنامج في تقديم الخدمة الصحية والإسعافية لأكثر من ثلاثة آلاف حاج عبر 710 متطوع ومتطوعة موزعين على 115 فرقة طيلة رحلة المشاعر، من يوم الثامن إلى الثاني عشر من ذي الحجة في منى ومزدلفة وعرفات، خلال 29,820 ساعة تطوعية. قدم المتطوعون خدمات لأكثر من 3004 مستفيد (1923 رجال بنسبة 64%، و1081 امرأة بنسبة 36%). تنوعت الحالات: 1858 إصابة قدم (62%)، 270 إجهاد حراري (9%)، و876 حالة متنوعة (29%) تشمل الإجهاد العام والأمراض المزمنة والحالات التي احتاجت نقل للمستشفيات.

بلغت ساعات تدريب المتطوعين 19,880 ساعة، وكانت نسبة المتطوعين الذكور 56.6% والإناث 43.4%. أشاد الدكتور جاسر الشهري رئيس مجلس إدارة الجمعية بجهود الفريق، مؤكداً أن التفاني كان ركيزة النجاح، مشيراً إلى أن البرنامج خطى خطوات جديدة في مسيرته الممتدة 18 عاماً بفضل الله ثم الدعم الحكومي. شكر حكومة المملكة على التسهيلات وقدم التهنئة للقيادة على نجاح الموسم. ذكر الدكتور عبدالعزير بوقس المدير التنفيذي أن التدريب المسبق وروح التعاون ساعدا في تجاوز التحديات، مؤكداً أهمية الدعم النفسي والتوعي alongside الخدمة المادية.

وأوضح الدكتور ماجد معافا المشرف على الاتصال المؤسسي أن الطاقة الاستيعابية كانت 710 متطوع، 80% منهم متطوعين جدد من جميع مناطق المملكة، من ذوي التخصصات الصحية والخبرة وشهادة الإنعاش القلبي الرئوي السارية. نوه بآلاف المتقدمين وبارك للمتطوعين نجاح المهمة وتهنئة المملكة على إنجاز موسم حج 1447 هـ





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البرنامج الصحي التطوعي حج 1447 هـ الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية درهم وقاية خدمات صحية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

منظمة الصحة العالمية تشيد بخلو حج 1447 من التفشيات الوبائية وجهود السعودية في طب الحشودمنظمة الصحة العالمية تهنئ السعودية بنجاح حج 1447هـ وخلوه من التفشيات الوبائية، وتشيد بالجاهزية الصحية المتقدمة وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة أحد أكبر التجمعا

Read more »

'سدايا' تعزز جاهزية المنافذ البرية والبحرية والجوية بتقنيات ذكاء اصطناعي لمغادرة الحجاجالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تعزز جاهزية المنافذ البرية والبحرية والجوية لمغادرة ضيوف الرحمن بعد حج 1447 عبر اختبارات دورية وصيانة وقائية ود

Read more »

رُصد البدر الأخير من عام 1447 في سماء الحدود الشماليةرُصد في سماء منطقة الحدود الشمالية، اليوم، اكتمال بدر شهر ذي الحجة، الذي يُعدّ البدر...

Read more »

رصد آخر بدر في العام الهجري 1447 يضيء سماء الحدود الشمالية بسطوع كاملاكتمل بدر شهر ذي الحجة في سماء الحدود الشمالية كآخر بدر في العام الهجري 1447هـ، وسط أجواء مثالية مكّنت هواة الفلك من رصد القمر وتصوير تفاصيل سطحه في مشهد فلكي م

Read more »

رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشماليةرُصد في سماء منطقة الحدود الشمالية اليوم، اكتمال بدر شهر ذي الحجة، الذي يُعدّ البدر الأخير في العام الهجري 1447، حيث اكتمل قرص القمر بدرًا عند الساعة

Read more »

الهلال الأحمر التركي ينجح في ذبح أكثر من 199 ألف حصة أضحية ضمن حملة التوكيل السنويةأعلن الهلال الأحمر التركي عن إنجازه ذبح 199,846 حصة أضحية خلال حملة التوكيل بالاضاحي للعام 1447 هـ/2026 م، بزيادة 18% عن العام الماضي، شملت 30 دولة في ثلاث قارات.

Read more »