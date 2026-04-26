احتفالات ضخمة في مينيسوتا تكريمًا للذكرى العاشرة لرحيل برنس

ولاية مينيسوتا تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل الفنان الأسطوري برنس بسلسلة من الفعاليات التكريمية التي تهدف إلى إحياء ذكراه وتقدير إرثه الفني والثقافي الخالد. الاحتفالات ستشمل عروضًا موسيقية ومعارض فنية وفعاليات تفاعلية في منتزه بيزلي الذي كان منزل واستوديو الفنان.

تحتفل ولاية مينيسوتا بالذكرى العاشرة لرحيل الفنان الأسطوري برنس بسلسلة من الفعاليات التكريمية التي تهدف إلى إحياء ذكراه وتقدير إرثه الفني والثقافي الخالد. هذه ال احتفالات ليست مجرد استعراض للحزن على فقدان موهبة فريدة، بل هي دعوة للتأمل في مسيرة حياة مليئة بالإبداع والابتكار، والتعبير عن الامتنان للفرصة التي أتيحت لنا لمشاهدة سحره وموهبته الفذة.

صرح ماكميلان، أحد المقربين من الفنان، بأنه يعتقد أن المعجبين سيشهدون احتفالًا حقيقيًا بحياة برنس في هذه الذكرى السنوية، وأن هذه الفعاليات ستساعد في الانتقال من مجرد الحزن على رحيله إلى التمني لو كان بيننا، مع الشعور العميق بالامتنان لوجوده بيننا ولما قدمه من فن وإلهام. سيستضيف منتزه بيزلي، الذي كان بمثابة المنزل والاستوديو الخاص ببرنس في مدينة تشانهاسن بولاية مينيسوتا، هذه الاحتفالات الضخمة.

وقد تحول المنتزه الآن إلى متحف واسع النطاق مخصص بالكامل لحياة وأعمال الفنان، حيث يعرض المتحف مجموعة كبيرة من المقتنيات الشخصية والآلات الموسيقية والملابس والإبداعات الفنية الأخرى التي تعكس شخصية برنس الفريدة ومسيرته المهنية الحافلة. ستشمل الفعاليات سلسلة من العروض الموسيقية الحية، والمعارض الفنية، والمحاضرات، وورش العمل، والفعاليات التفاعلية التي تهدف إلى إشراك المعجبين من جميع الأعمار والخلفيات.

من بين هذه الفعاليات، ستكون هناك فعالية تفاعلية مجانية تستمر ساعتين وستقام في الهواء الطلق بالقرب من جدارية برنس الشهيرة في وسط المدينة التي أحبها المغني. هذه الجدارية تعتبر معلمًا بارزًا في المدينة وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. أكد فراي، المسؤول في مدينة مينيابوليس، على أهمية هذه الاحتفالات، مشيرًا إلى أن برنس ليس مجرد ذكرى في مينيابوليس، بل هو جزء لا يتجزأ من هوية المدينة وثقافتها.

وأضاف أن وجود برنس لا يزال محسوسًا في الشوارع وفي الموسيقى وفي قلوب السكان. برنس كان فنانًا استثنائيًا، يتميز ببراعته في العزف على مجموعة واسعة من الآلات الموسيقية، وبقدرته على المزج بين مختلف الأنواع الموسيقية لإنشاء أسلوب فريد ومبتكر. لقد أحدث ثورة في فن الأداء المسرحي، وقدم عروضًا لا تُنسى أثرت في أجيال من الفنانين والمعجبين. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان برنس رمزًا للحرية والتعبير عن الذات، وشجع الكثيرين على اتباع أحلامهم والسعي لتحقيق أهدافهم.

