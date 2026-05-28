احتفال وزارة الشؤون الإسلامية بالضيوف بمناسبة عيد الأضحى في مشعر منى

وزارة الشؤون الإسلامية أقامت حفلًا مهيبًا للضيوف من 104 دول في مشعر منى للاحتفال بعيد الأضحى، وتعكس الفعالية قيم الألفة والتآخي بين ضيوف الرحمن وحفاوة استقبال المملكة.

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم بتنظيم احتفال مهيب بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمجموعة من الضيوف الذين يشاركون في برنامج خادم الحرمين الشريفين المخصص للحج والعمرة والزيارة.

أقيم الحفل في مقر إقامة الضيوف بمشعر منى، حيث حضر أكثر من مئة وأربعة وعشرين ممثلًا من دول مختلفة، ما يعكس الطبيعة العالمية لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تقريب القلوب وتوطيد أواصر الأخوة بين المسلمين من جميع القارات. بدأ الحدث بتبادل التهاني والتبريكات بين الضيوف وأفراد الطاقم السعودي، وتلا ذلك قراءة بعض الآيات القرآنية وتلاوة الأدعية التي تبرز الروح الإيمانية التي تسود المكان، بينما تعالت أصوات الأناشيد الدينية تعبيرًا عن الفرح والسرور بهذه المناسبة العظيمة.

وفي سياق احتفالي خاص، تم تنظيم فعالية ثقافية وفنية سطرت قيم الألفة والتآخي التي تجمع ضيوف الرحمن في موسم الحج. شمل البرنامج عروضًا تقليدية من بعض الدول الحاضرة{}، إضافة إلى فقرات شعرية وإ : إذ أتاح ذلك للضيوف فرصة لتبادل التجارب وإلقاء الضوء على تنوع التراث الإسلامي عبر العصور، مع التأكيد على أن هذه الفعالية لم تكن مجرد احتفال ديني بل جسرًا لتقوية العلاقات الدولية في إطار الروح الأخوية الإسلامية.

كما أعرب الضيوف عن امتنانهم العميق للحفاوة والضيافة التي شبهتها أيدي المملكة منذ وصولهم إلى أراضيها المقدسة، مشيدين بالجدول الزمني المنظم والاهتمام بالتفاصيل التي شملتها الإقامات، النقل، والأنشطة الروحية والثقافية. هؤلاء التصريحات تعكس تقديرًا واضحًا للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين في رعاية الحجاج وتوفير بيئة آمنة ومريحة تجعل من تجربة الحج رحلة لا تُنسى.

في ختام الحفل، رفع الضيوف أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحلول عيد الأضحى. تمنى الحاضرون من مرافئهم أن يظلّ ربّ العالمين يبارك في أمان واستقرار المملكة، وأن يوفق قيادتها الحكيمة في مسيرتها المستمرة لخدمة الإسلام والمسلمين.

دعا الجميع إلى دعاء صادق يجرّ فيه الله تعالى عطاءً وفيرًا على بلاد الحرمين، وأن يوفقهم لتجسيد قيم العدل والإحسان والرحمة في كل خطوة من خطواتهم نحو المستقبل. إن هذا الحفل لم يكن مجرد مناسبة دينية، بل كان رسالة واضحة للتأكيد على وحدة الصف الإسلامي والتضامن بين جميع الأمة في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى دومًا إلى رفع راية الإسلام عاليا في كل مكان





