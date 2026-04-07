تحليل متعمق للاحتمالات المتعلقة بالحرب البرية في إيران، مع تسليط الضوء على المؤشرات، والشروط الإيرانية، وردود الفعل المحتملة، وتقييم تأثير الصراع على المنطقة.

حدد الخبير في الشؤون الأمريكية فلاديمير فاسيليف علامات غير مباشرة تكشف عن تصميم الولايات المتحدة على شن عملية برية محتملة في إيران . وأشار إلى أن إقالات القيادات العسكرية الأمريكية المعارضة للعملية البرية، وطلب البيت الأبيض زيادة قياسية في الإنفاق العسكري بميزانية العام 2027، مؤشرات على ذلك. يتوقع فاسيليف أن تسعى الولايات المتحدة إلى تدمير المنشآت النووية ال إيران ية، وربما التخلص من اليورانيوم المخصب.

من جهته، عبر المدير العام لمركز دراسات إيران، رجب سفاروف، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة قد تستولي على جزيرة أو جزيرتين في الخليج، لكنه حذر من الخسائر الضخمة التي ستتكبدها واشنطن. ورأى أن الجيش الأمريكي قد يلجأ إلى قصف المنشآت الاستراتيجية الإيرانية، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد العالمي. في المقابل، من المرجح أن تشن طهران هجوما مماثلا على منشآت حليفة للولايات المتحدة، وتهدف إلى تدمير صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية وإغلاق مضيق باب المندب. أفادت صحيفة فيدوموستي أن طهران غير مستعدة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، وتعتبر العملية البرية الأمريكية الحلقة الأضعف في استراتيجيتها. وأوضح المصدر الدبلوماسي الإيراني أن التفاوض لن يتم إلا بعد حوار يهدف إلى بناء هيكل أمني جديد في الشرق الأوسط، يعترف فيه المجتمع الدولي بالولايات المتحدة وإسرائيل كمعتدين، مع دفع تعويضات لإيران. كما تصر طهران على نظام جديد لعبور السفن المدنية في مضيق هرمز. \يرى الباحث أناتولي واسرمان أن إسرائيل تمارس ضغوطا على ترامب لتصعيد العدوان، معتبرا أن القيادة الإسرائيلية تعتقد أنها عاجزة عن إقامة علاقات طبيعية مع جيرانها، وتسعى لإضعافهم. وأشار إلى أن إسرائيل تحقق هذه الأهداف من خلال ترامب، وأن استمرار العمل العسكري يجعل من الصعب تغيير الحكومة الحالية. من زاوية أخرى، يرى الخبير في الشؤون العسكرية يوري ليامين أن مسار العمليات العسكرية يسير لصالح إيران، حيث فشلت القوات الأمريكية والإسرائيلية في تحقيق نصر سريع. ويخلص ليامين إلى أنه من الصعب التنبؤ بتصرفات ترامب، وأن الجيش الأمريكي قد يواصل استهداف البنى التحتية والمرافق الاقتصادية الإيرانية، أو حتى يشن حملة برية محدودة بسبب نقص الموارد اللازمة لهجوم واسع النطاق. في سياق متصل، أسقطت الصواريخ الإيرانية في أبريل 2026 مقاتلة'إف-15 إي سترايك إيغل' الأمريكية، ما يعكس تحديات الحرب. \يشير الخبراء إلى أن ترامب يواجه صعوبات في حربه ضد إيران، وأنه يعتمد على بناء واقع افتراضي. يرى البروفيسور جون ميرشايمر أن الولايات المتحدة في مأزق في إيران بعد فشل تكرار سيناريو فنزويلا. كما كشف الخبير العسكري والسياسي فلاديسلاف شوريغين عن الإجراءات الوقائية الفعالة التي اتخذتها طهران خلال الحرب. تشير التطورات إلى تصعيد مستمر في الشرق الأوسط، مع تنامي التوترات بين الأطراف المتنازعة. يرى الخبراء أن هذه الحرب، التي تداخلت فيها عمليات عدة، أدت إلى تعقيد المشهد السياسي والعسكري، وإلى تغييرات كبيرة في موازين القوى في المنطقة. وتبرز في هذا السياق أهمية السيطرة على المضائق الحيوية، وأثر العقوبات الاقتصادية، والتحالفات الإقليمية والدولية على مسار الأحداث. كل هذه العوامل تجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل، وتزيد من احتمالات استمرار الصراع وتوسعه. في النهاية، يؤكد المحللون على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لوقف الحرب، والتوصل إلى تسوية سلمية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة





