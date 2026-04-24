احتفال بهيج بعيد الطفولة والسيادة الوطنية في القاهرة

نظمت سفارة تركيا في القاهرة احتفالًا كبيرًا بعيد الطفولة والسيادة الوطنية بمشاركة أطفال من تركيا ومصر وفلسطين، بحضور الفنانة يسرا، وتأكيدًا على دعم تركيا للقضية الفلسطينية.

احتفلت سفارة جمهورية تركيا في القاهرة ب عيد الطفولة والسيادة الوطنية، الموافق الثالث والعشرين من أبريل/نيسان، في مقر إقامتها، في احتفال بهيج ضم أطفالًا من تركيا و مصر و فلسطين ، بالإضافة إلى حضور مميز للفنانة ال مصر ية يسرا .

وقد شهد الحفل مشاركة واسعة من الأطفال وعائلاتهم، حيث بلغ عدد الأطفال الأتراك المشاركين 35 طفلًا، و40 طفلًا مصريًا، و40 طفلًا فلسطينيًا، مما يعكس حرص السفارة على تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين هذه الدول. بدأ الحفل بعزف النشيدين الوطنيين التركي والمصري، تعبيرًا عن الاحترام المتبادل والتقدير للعلاقات الثنائية القوية. ثم انطلق الأطفال في تقديم عروض فنية متنوعة، أظهرت مواهبهم وإبداعاتهم. قدم الأطفال الأتراك عزفًا مبهجًا على البيانو، وأغاني أعدوها خصيصًا لهذه المناسبة، مما أضفى جوًا من البهجة والسعادة على الحفل.

ولاقت فرقة الأطفال الفلسطينيين استحسانًا كبيرًا، حيث ارتدوا ملابس مزينة بالعلم التركي، وقدموا أغانٍ باللغة التركية ورقصات شعبية تعبر عن ثقافتهم الغنية وتراثهم العريق. كما قدم الأطفال المصريون عروضًا فنية متميزة، ارتدوا خلالها ملابس مزينة بالعلمين التركي والمصري، مما يعكس الوحدة والتآخي بين الشعوب الثلاثة. بالإضافة إلى العروض الفنية، استمتع الأطفال بمنطقة ألعاب مخصصة لهم، تخللتها مقطوعات موسيقية قدمتها فرقة مصرية، مما أضفى المزيد من الحيوية والبهجة على الأجواء.

وقد ألقى كل من سعادة السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، وعضو البرلمان التركي عن مدينة سيفاس، روقية توي، ومستشار سفارة فلسطين بالقاهرة، ناجي الناجي، كلمات مؤثرة في الحفل. أكد السفير شن أن هذا اليوم هو عيد الطفولة الذي أعلنه مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، وهو أول عيد للأطفال في العالم، وأن إهداءه للأطفال يعكس أهميتهم وقيمتهم كأمانة لمستقبل الأمة التركية.

وأضاف أن الاحتفال مع الأطفال الفلسطينيين، إلى جانب الأتراك والمصريين، يأتي في إطار دعم تركيا الدائم للمظلومين، وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني. من جانبها، أعربت روقية توي عن سعادتها بمشاركة الأطفال الفلسطينيين في هذا الاحتفال، مشيرة إلى أن العالم يشهد انتهاكات جسيمة للقيم الإنسانية في غزة، ومؤكدة أن تركيا تقف إلى جانب المظلومين وتدعم حقوقهم. كما شكرت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية على تعاونهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معربة عن ثقتها في تعزيز العلاقات بين البلدين.

بدوره، أعرب ناجي الناجي عن شكره للشعب التركي والرئيس أردوغان على دعمهما المستمر للفلسطينيين في غزة، بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن هذا الدعم لن ينساه الشعب الفلسطيني أبدًا. هذا الاحتفال يعكس التزام تركيا بقضايا الطفولة، ودعمها للمظلومين، وتعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية مع الدول العربية





