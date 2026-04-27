احتفالية بلوغ عدد زائري متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية في الرباط عشرة ملايين زائر

أقيمت احتفالية في الرباط بمناسبة بلوغ عدد زائري المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية عشرة ملايين زائر، بحضور شخصيات بارزة من العالم الإسلامي. وأكّد المتحدثون على أهمية المتحف في نشر القيم الإسلامية وتعزيز التفاهم بين الحضارات.

الرباط - في احتفالية عظيمة أقامتها رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم وال ثقافة ( إيسيسكو )، شهِد معالي الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين والمشرف العام على متاحف السيرة النبوية و الحضارة الإسلامية ، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بلوغ عدد زائري المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية و الحضارة الإسلامية في فرع العاصمة المغربية الرباط عشرة ملايين زائر.

وقد أقيم الاحتفال في مقر إيسيسكو بحضور نخبة من مفتي العالم الإسلامي ودول الأقليات وعلمائها، بالإضافة إلى المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات الفكرية والثقافية. وفي كلمته، أكّد الدكتور العيسى أن المتحف يهدف إلى إبراز السيرة النبوية العطرة لسيدنا محمد ﷺ بطريقة تفاعلية باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، مما يحوّل أحداث السيرة من نصوص تُقرأ إلى مشاهد تُرى وتُعاش، مما يخدم تنوّع الزوار، خاصة غير المسلمين الذين زاروا المتحف وأبدَوْا إعجابهم بمحتواه.

وتلا ذلك كلمات من معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، الأستاذ أحمد التوفيق، ومعالي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، الدكتور أحمد عبادي، ومعالي المدير العام لإيسيسكو، الدكتور سالم المالك، ثم تلاها مداخلات من عدد من مفتي وعلماء العالم الإسلامي ودول الأقليات.

وأكّد المتحدثون على أهمية المتحف في نشر القيم الإسلامية وتعزيز التفاهم بين الحضارات، مشيرين إلى دوره في تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية. كما سلّطوا الضوء على الجهود المبذولة في تطوير المحتوى التفاعلي للمتحف، والذي يسهم في تعزيز الوعي بالتراث الإسلامي وتاريخه المجيد. ومن جانبه، عبّر الدكتور العيسى عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في هذا المشروع، مؤكّدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المشتركة بين الدول الإسلامية لتعزيز الحضارة الإسلامية ونشر قيمها السمحة.

وأضاف أن المتحف ليس مجرد مكان للزيارة، بل هو مركز تعليمي وثقافي يهدف إلى نشر المعرفة حول السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، مما يسهم في تعزيز الحوار بين الحضارات وتعزيز السلام العالمي. وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في نجاح المتحف، كما تم الإعلان عن خطط مستقبلية لتوسيع نطاق المتحف وتشجيع المزيد من الزوار على زيارته.

وأكّد المشاركون على أن المتحف سيظل رمزًا للتفوق الثقافي والعلمي في العالم الإسلامي، وسيساهم في تعزيز مكانة الحضارة الإسلامية على الساحة العالمية





متحف السيرة النبوية الحضارة الإسلامية رابطة العالم الإسلامي إيسيسكو التفاهم بين الحضارات

