احتفالات جماهير الزمالك المصري بفوز الدوري رقم 15

أثار فوز نادي الزمالك المصري لقب الدوري رقم 15، أجواءً احتفالية على نطاق واسع في مصر، إذ أغلق الجمهور الشوارع وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاً بالحدث. وفي القاهرة، أغلق الجمهور بعض الشوارع وطاف بسيارات مغطاة بأعلام تحمل شعار الزمالك وانتشرت حلقات الاحتفال، التي كان الشباب يرقصون ويغنون فيها ويطلقون الشماريخ في شوارع القاهرة والمدن الكبرى في مصر.

وأثار فوز النادي الأبيض أجواء احتفالية في جميع أنحاء مصر، إذ يتمتع النادي بشعبية كبيرة كونه قطب من قطبي الكرة المصرية مع النادي الأهلي. وكانت فرحة الجمهور غير عادية، خاصة في القاهرة، فأغلق الجمهور بعض الشوارع وطاف بسيارات مغطاة بأعلام تحمل شعار الزمالك وانتشرت حلقات الاحتفال، التي كان الشباب يرقصون ويغنون فيها ويطلقون الشماريخ في شوارع القاهرة والمدن الكبرى في مصر.

وفي المناطق الشعبية والمزدحمة من محافظتي القاهرة والجيزة، كانت جموع الجماهير تغلق الشوارع وتعطل المرور وسط أجواء يسودها الود والتسامح من قبل المواطنين مع هذه الممارسات التي بررتها فرحة جمهور الزمالك





