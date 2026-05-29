احتفال إسطنبول بالذكرى الـ573 لفتح إسطنبول

احتفلت مدينة إسطنبول بالذكرى الـ573 لفتح إسطنبول، في مسيرة كبيرة نظمها الحكومة التركية. شارك في المسيرة عدد كبير من السكان والمشاركين، مع رافقهم فرقة "المهتران" بالترديد الحماسي للأناشيد والهتافات. وتشهد المدينة فعاليات وأنشطة متنوعة للاحتفاء بذكرى فتح إسطنبول عام 1453 على يد السلطان محمد الفاتح. وفي 29 مايو/أيار 1453، فتح السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، في حدث اعتبره مؤرخون بداية عصر حديث.

شهدت مدينة إسطنبول، الجمعة، تنظيم "مسيرة الفتح" في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ573 لفتح إسطنبول. وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وانتهت في ميدان مسجد آيا صوفيا، بمشاركة والي إسطنبول داود غُل، ووكيل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى نوري أصلان، وقائد الجيش الأول الفريق أول بختيار أرساي، إلى جانب حشد من سكان المدينة.

وسار المشاركون الذين تجمعوا في منطقة بيازيد على شكل موكب تقدمته فرق الشرطة الخيالة وفرقة الموسيقى العسكرية العثمانية "المهتران"، حاملين العلم التركي حتى وصلوا إلى ميدان آيا صوفيا. كما انضم إلى المسيرة عدد كبير من السياح الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو. ورُفعت خلال المسيرة لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "تهانينا بالذكرى الـ 573 لفتح إسطنبول" و"أنت في العمر الذي فتح فيه الفاتح إسطنبول".

وفي كلمة من ميدان آيا صوفيا، هنأ الوالي غُل الحضور بمناسبة الذكرى الـ 573 لفتح إسطنبول وبحلول عيد الأضحى المبارك. وتشهد المدينة، اليوم، فعاليات وأنشطة متنوعة للاحتفاء بذكرى فتح إسطنبول عام 1453 على يد السلطان محمد الفاتح. وفي 29 مايو/ أيار 1453، فتح السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، في حدث اعتبره مؤرخون بداية عصر حديث.

