احتجاجات شعبية واسعة في ألبانيا لرفض مشروع منتجع سياحي يهدد محمية طبيعية

اندلعت تظاهرات حاشدة في تيرانا ضد مشروع استثماري ضخم تقوده شركة تابعة لجاريد كوشنر، وسط تحذيرات بيئية من تدمير التنوع البيولوجي في منطقة فيوسا-نارتا.

شهدت العاصمة الألبانية تيرانا موجة عارمة من الغضب الشعبي تجسدت في خروج آلاف المواطنين إلى الشوارع في تظاهرات حاشدة، وهي الأكبر من نوعها منذ بداية الأسبوع، للتعبير عن رفضهم القاطع لإنشاء منتجع سياحي فاخر على إحدى الجزر المحمية.

هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو مليار وأربعمائة مليون يورو، وتنفذه شركة أفينيتي بارتنرز المرتبطة بـ جاريد كوشنر، أثار جدلاً واسعاً بسبب موقعه الاستراتيجي والحساس بيئياً، حيث يمتد على طول ساحل غير مطور يقع بالقرب من محمية فيوسا-نارتا الرطبة، وهي منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وتعتبر ملاذاً آمناً للعديد من الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض. ويركز نشطاء حماية البيئة في احتجاجاتهم على المخاطر الجسيمة التي قد تلحق بالنظام البيئي الفريد في المنطقة، حيث يحذرون من أن تحويل هذه المساحات البكر إلى منتجعات سياحية سيؤدي إلى تدمير مئات الهكتارات من الشواطئ الطبيعية.

وتعد هذه المنطقة موقعاً حيوياً لتعشيش آلاف طيور الفلامنجو الوردية التي تهاجر وتستقر في هذه الموائل سنوياً، بالإضافة إلى كونها تضم عجول البحر ومواقع تعشيش السلاحف البحرية. ويرى المعارضون أن وصول الآلات الثقيلة وبدء الأعمال التمهيدية في الموقع يمثل اعتداءً صارخاً على الطبيعة، وأن المصالح المادية لشركات الاستثمار العالمية يتم تقديمها على حساب الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

ولم تقتصر الاحتجاجات على الجانب البيئي فحسب، بل اتخذت منحى سياسياً حاداً، حيث تجمع المتظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء إدي راما، حاملين لافتات تطالب باستقالته، ومرددين هتافات تنادي بالثورة ووقف المشروع فوراً. وقد عبرت الشخصيات العامة والناشطون، ومن بينهم الكاتبة لينديتا كوماني، عن استيائهم الشديد، مؤكدين أن ألبانيا ليست سلعة للبيع، وأن السيادة على الأرض والتراث الثقافي والطبيعي يجب أن تكون بيد الشعب الألباني وليس بيد ساسة يصفهم المحتجون بالفاسدين.

إن هذه الصرخات تعكس حالة من عدم الثقة في كيفية إدارة الموارد الوطنية والتعامل مع الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي قد تأتي بتكلفة بيئية واجتماعية باهظة. في المقابل، يتبنى رئيس الوزراء إدي راما وحكومته موقفاً دفاعياً عن المشروع، حيث يؤكد المطورون أن رؤيتهم ترتكز على الإدارة المسؤولة وتحسين البيئة المحيطة من خلال استثمارات حديثة.

ومن جانبها، صرحت وزيرة الاقتصاد والابتكار، ديلينا إبراهيماي، بأن الحكومة تعمل على إعداد تقييمات دقيقة للأثر البيئي، مشددة على أن المشروع يجب أن يمتثل بشكل كامل للتشريعات البيئية المحلية والدولية. وأشارت الوزيرة إلى أن القوانين الألبانية والتوجيهات الأوروبية توفر ضمانات قانونية كافية لمنع أي مشروع قد يتسبب في ضرر دائم للمحميات الطبيعية والموائل المجاورة، محاولة بذلك طمأنة الرأي العام بأن التنمية الاقتصادية لن تكون على حساب البيئة.

وبالنظر إلى السجل الاستثماري لجاريد كوشنر في المنطقة، يلاحظ أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه الذي يواجه مقاومة شعبية شرسة. فقد سبق وأن أعلن كوشنر عن خطط لبناء منتجع في العاصمة الصربية بلجراد، بما في ذلك تحويل مقر سابق للجيش إلى مشروع سياحي، إلا أن تلك الخطط انهارت في نهاية المطاف بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية المماثلة في صربيا.

هذا التشابه في ردود الفعل الشعبية بين بلجراد وتيرانا يشير إلى تنامي الوعي البيئي في منطقة البلقان ورفض تحويل المواقع ذات القيمة التاريخية أو الطبيعية إلى مشاريع ربحية خاصة، مما يضع الحكومة الألبانية في موقف حرج بين الرغبة في جذب الاستثمارات المليارية وبين ضغوط الشارع والمطالب بحماية الطبيعة





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