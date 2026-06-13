احتجاجات واسعة في تيرانا ضد مشروع سياحي مرتبط باسم إيفانكا ترامب

تستمر الاحتجاجات في العاصمة الألبانية تيرانا للأسبوع الثالث احتجاجاً على مشروع سياحي في منطقة زفيرنيك يهدف إلى بيع شاطئ عام، وترددت أنباء عن ارتباطه بإيفانكا ترامب وزوجها. يعبر المحتجون عن مخاوف بيئية ووطنية من التنازل عن الأراضي العامة.

شهدت العاصمة الألبانية تيرانا يوم السبت احتجاجات واسعة النطاق رفضاً ل مشروع سياحي مقترح في منطقة زفيرنيك التابعة لمدينة فلورا في الجنوب الغربي من البلاد. واستمرت هذه ال احتجاجات في تيرانا لأربعة عشر يوماً متتالية احتجاجاً على قرار بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك ضمن صفقة سياحيةyos.

وقد أثار هذا المشروع جدلاً كبيراً في الأوساط الألبانية بسبب الادعاءات بربطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر. وقد عبر المحتجون، الذين يشملون نشطاء بيئيين وسكاناً محليين وممثلين عن المجتمع المدني، عن مخاوفهم من أن المشروع سيدمر البيئة الطبيعية للمنطقة ويحول الشاطئ إلى منتجع خاص يمنع العموم من الوصول إليه. كما أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بادهان المصلحة العامة لمصلحة مستثمرين أجانب، خاصة مع وجود صلات مزعومة барам عائلة ترامب.

وقد دعا المحتجون الحكومة الألبانية إلى التراجع عن الصفقة ومراجعة جميع العقود السياحية التي قد تؤثر على الموارد العامة والبيئية للبلاد. وتعهدت بعض الأحزاب السياسية المعارضة بدعم الاحتجاجات ورفعها إلى البرلمان للمطالبة بتحقيق شامل في ملابسات الصفقة. من جهتها، لم تصدر الحكومة الألبانية حتى الآن رداً رسمياً على المطالب، لكن مصادر صحفية أشارت إلى أن هناك نقاشات داخلية حول كيفية الموازنة بين الاستثمار الأجنبي وحماية البيئة والمصلحة الوطنية.

وتُعد منطقة زفيرنيك، المعروفة بشواطئها الخلابة وطبيعتها البكر، وجهة سياحية واعدة، مما يزيد من حساسية أي مشاريع تنموية فيها. في السياق ذاته, تناقلت وسائل إعلام دولية أنباء الاحتجاجات، مع إبراز الجانب المتعلق بربط المشروع بشخصيات أمريكية معروفة، مما أض filtrado بعداً سياسياً على القضية. ويظهر استمرار الاحتجاجات لأكثر من أسبوعين مدى عمق الغضب الشعبي من سياسات التنمية التي يُنظر إليها على أنها تتنازل عن السيادة الوطنية أو تهمش المواطنين





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