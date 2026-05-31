احتجاج واسع على طريق برينر السريع.. سكان النمسا يغلقون أحد أهم الممرات بين ألمانيا وإيطاليا

آلاف السكان المحليين في النمسا يشاركون في احتجاج على طريق برينر السريع، يطالبون بحلول جذرية لأزمة الازدحام المروري والتلوث الناتج عن حركة الشاحنات والسياح.

شهد طريق برينر السريع في النمسا خلال يوم السبت احتجاج اً واسعاً شارك فيه آلاف السكان المحليين، حيث أغلق المتظاهرون أحد أهم الممرات البرية بين ألمانيا و إيطاليا احتجاج اً على الازدحام المروري المتزايد الناتج عن حركة ال شاحنات والتدفق الكبير للسياح.

وقد دُعي إلى هذا التحرك من قبل رئيس بلدية غريس آم برينر كارل مولشتايغر، الواقعة على امتداد الطريق الذي يخترق وادي ويب الجبلي، حيث يعاني السكان منذ سنوات من الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والتداعيات البيئية الناجمة عن كثافة حركة النقل. وتعد أزمة الازدحام والتلوث في المنطقة من الملفات الخلافية المزمنة بين النمسا وألمانيا، ما دفع سلطات ولاية تيرول إلى اتخاذ إجراءات متكررة للحد من تدفق المركبات عبر هذا الممر الحيوي.

وقد جمعت المظاهرة حوالي 3000 مشارك، حيث أُغلق الطريق بشكل رمزي وسط دعوات لفت الانتباه إلى المعاناة اليومية التي يعيشها السكان. واضطرت المركبات إلى تغيير مساراتها أو العودة من حيث أتت، في الوقت الذي وصف فيه مولشتايغر الحدث بأنه 'لحظة تاريخية' في مسار المطالبة بحلول جذرية للمشكلة. وعلى الرغم من استمرار الإغلاق لساعات عدة، لم تشهد المنطقة اضطرابات واسعة كما كان متوقعاً، بعد التزام عدد كبير من السائقين بالتحذيرات المسبقة وتجنبهم استخدام الطريق.

في المقابل، سجلت القطارات المارة بمحاذاة الطريق إقبالاً كثيفاً من المسافرين الذين لجأوا إلى السكك الحديدية كبديل للتنقل





