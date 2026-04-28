احتجاز الفنانة هالة سرور في مشاجرة عائلية.. وتحذيرات بشأن لقاحات الماشية ومشروع سياحي عملاق

احتجزت أجهزة الأمن المصرية الفنانة هالة سرور وشقيقتها وزوجها على خلفية مشاجرة عائلية. كما حذرت وزارة الزراعة من استخدام لقاحات ماشية غير معتمدة، وأعلن عن مشروع سياحي ضخم في رأس الحكمة.

احتجزت السلطات الأمنية المصرية في مديرية أمن الجيزة الفنانة المصرية هالة سرور وشقيقتها وزوجها، وذلك على خلفية خلاف عائلي تصاعد إلى مشاجرة داخل مسكنهم الكائن في منطقة الشيخ زايد الراقية.

وقد تلقى مركز شرطة الشيخ زايد بلاغًا عاجلاً يفيد بوقوع مشاجرة حادة بين أفراد من نفس العائلة، مما استدعى تدخلًا فوريًا من قوات الأمن. وعلى الفور، انتقلت فرقة من مباحث الجيزة إلى موقع البلاغ، حيث تبين صحة الواقعة وأن الأطراف المتورطة هم الفنانة هالة سرور، وشقيقتها، وزوج شقيقتها. تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين الثلاثة، ونقلهم إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتجري حاليًا التحقيقات لتحديد ملابسات المشاجرة والأسباب التي أدت إلى تصاعد الخلاف بين أفراد الأسرة. وتأتي هذه الواقعة في ظل جهود مستمرة من الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام العام، والتعامل مع أي تهديدات للسلم الاجتماعي. من جهة أخرى، حذرت وزارة الزراعة المصرية بقوة جميع مربي الماشية في أنحاء البلاد من مخاطر استخدام لقاحات بيطرية غير مسجلة أو معتمدة من قبل الجهات الرسمية المختصة.

وأكدت الوزارة أن استخدام هذه اللقاحات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد الثروة الحيوانية في مصر، وتسبب خسائر اقتصادية فادحة للمربين. وأوضحت الوزارة أن اللقاحات غير المعتمدة قد تحتوي على مواد ضارة أو غير فعالة، مما يعرض الحيوانات للإصابة بالأمراض ويقلل من إنتاجيتها. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام باستخدام اللقاحات المعتمدة فقط، والتي تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة لضمان سلامتها وفعاليتها.

كما دعت الوزارة مربي الماشية إلى الإبلاغ عن أي محاولات لبيع أو تداول لقاحات غير مسجلة، وذلك لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الأمن الصحي. وتأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الوزارة على دعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير بيئة صحية وآمنة لتربية الحيوانات. وفي سياق التطورات الاقتصادية والاستثمارية في مصر، أعلن تحالف استثماري مصري إماراتي عن خطط طموحة لإقامة مشروع سياحي ضخم في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا المشروع استثمارات هائلة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات المصرية، مما يجعله أحد أكبر المشاريع السياحية في تاريخ مصر. ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة رأس الحكمة إلى وجهة سياحية عالمية المستوى، من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء فنادق فاخرة، وتوفير خدمات ترفيهية متكاملة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع الآلاف من فرص العمل الجديدة، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

ويعكس هذا المشروع الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المستثمرون الإمارتيون في الاقتصاد المصري، ورغبتهم في المشاركة في تطوير قطاع السياحة في مصر. ويأتي المشروع في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على قطاع السياحة والاقتصاد المصري بشكل عام. كما يعكس هذا التعاون الوثيق بين مصر والإمارات العربية المتحدة، والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين





