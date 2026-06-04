يتسبب تلوث الأخلاق في ظهور الاحتباس الحضاري، والذي يؤدي إلى ضعف التعليم والعلم، وسيادة التفاهة والجدل العقيم. يظهر هذا التدهور في عالم الإنسان أيضًا، حيث يصاب المجتمع بالجمود والتراجع نتيجة تلوث الأخلاق، وارتفاع نسبة "ثاني أكسيد الغباء"، وزيادة درجة الجهل.
يتسبب تلوث الأخلاق في ظهور الاحتباس الحضاري، والذي يؤدي إلى ضعف التعليم والعلم، و سيادة التفاهة والجدل العقيم. يظهر هذا التدهور في عالم الإنسان أيضًا، حيث يصاب المجتمع بالجمود والتراجع نتيجة تلوث الأخلاق ، وارتفاع نسبة "ثاني أكسيد الغباء"، وزيادة درجة الجهل.
عندما تتلوث الأخلاق، تضعف قيم الصدق والأمانة والعدل، ويحل محلها النفاق والمصلحة والانتهازية. وعندما يرتفع "ثاني أكسيد الغباء"، يصبح الصوت الأعلى ليس للأكثر علمًا، بل للأكثر ضجيجًا، وتتحول التفاهة إلى رأي عام، ويُقدَّم الجهل على أنه شجاعة، والتعصب على أنه ثبات على المبادئ. تنشغل الأمم الأخرى بابتكار الحلول واستكشاف المستقبل، بينما ننشغل نحن بمعارك هامشية، ونستهلك طاقاتنا في الجدل العقيم والصراعات الصغيرة.
إن أخطر ما في الاحتباس الحضاري أنه لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يظهر في ضعف الإنتاج العلمي، وتراجع التعليم، وهجرة العقول، وتضخم الخطاب على حساب العمل. وعلاجه لا يكون بالشعارات، بل بتنقية الهواء الأخلاقي للمجتمع، وخفض انبعاثات الغباء، والاستثمار الحقيقي في التعليم والتفكير النقدي واحترام العلم
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