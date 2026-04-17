اجتماع دولي في باريس لبحث استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

نحو 40 دولة تجتمع في باريس لبحث تأمين الملاحة في مضيق هرمز، استجابة للقيود المفروضة عليه. الاجتماع يهدف إلى إرسال رسالة للولايات المتحدة ويناقش مهمة عسكرية دفاعية متعددة الجنسيات.

عقدت بريطانيا، الجمعة، اجتماعاً دولياً رفيع المستوى جمع حوالي 40 دولة، بهدف إرسال رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة مفادها أن عدداً من أقرب حلفائها مستعدون للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز ، الذي شهد قيوداً مشددة على حركة السفن غير التابعة لإيران منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير. وقد فرضت واشنطن، يوم الاثنين، حصاراً شاملاً على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث في وقت سابق الدول الأخرى على الانضمام إلى جهود فرض هذا الحصار، وانتقد بشدة دول حلف شمال الأطلسي لعدم انخراطها الفعال في هذه المساعي. في المقابل، أعربت فرنسا ودول أخرى عن تحفظها، إذ ترى أن الانضمام المباشر إلى الحصار قد يعني الانجرار إلى حرب مباشرة. ومع ذلك، فقد أكدت هذه الدول استعدادها لتقديم المساعدة في تأمين الملاحة في المضيق، بشرط التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء النزاع الحالي. لا تشمل المبادرة الحالية، التي انطلقت من لندن وباريس، كلاً من الولايات المتحدة أو إيران بشكل مباشر، على الرغم من تأكيد دبلوماسيين أوروبيين على أن أي مهمة عملية وناجحة ستتطلب بالتأكيد تنسيقاً وثيقاً مع الطرفين، مع ضرورة إطلاع واشنطن على نتائج كافة المشاورات الجارية. وفقاً لمذكرة رسمية تم توجيهها إلى الدول المدعوة لهذا الاجتماع، يهدف اللقاء إلى التأكيد على الدعم الدبلوماسي الكامل لضمان حرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، والتأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي. كما سيتناول الاجتماع مناقشة التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجه قطاع الشحن الدولي، بالإضافة إلى بحث سبل ضمان سلامة وأمن أكثر من 20 ألف بحار عالقين حالياً وسفن تجارية محاصرة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، سيبحث المشاركون في الاجتماع الاستعدادات اللازمة لإطلاق مهمة عسكرية دفاعية متعددة الجنسيات، حال توافر الشروط المناسبة والبيئة الملائمة، لضمان أمن الملاحة واستقرارها في هذا الممر المائي الحيوي. ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي يعكس نتائج هذه المباحثات، موضحاً الخطوط العريضة لهذه المهمة المقترحة، دون تحديد تفصيلي لمساهمات كل دولة على حدة. يُعقد هذا الاجتماع الهام في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور شخصيات سياسية رفيعة المستوى، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. كما يشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من دول أوروبية وآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لضمان أوسع مشاركة ممكنة. وقد تم توجيه دعوة رسمية إلى الصين للانضمام إلى هذه المباحثات، إلا أن مشاركتها لم يتم تأكيدها حتى الآن. وأشار دبلوماسيون مطلعون على القضية إلى أن تنفيذ المهمة العسكرية الدفاعية قد لا يرى النور إذا عاد الوضع في المضيق إلى طبيعته المستقرة. في المقابل، رجح مسؤولون آخرون أن تقوم شركات الشحن والتأمين بالمطالبة بنشر مثل هذه القوة العسكرية خلال مرحلة انتقالية، بهدف تعزيز الثقة ودعم استئناف حركة الملاحة بشكل آمن. وقال مسؤول فرنسي إن الخيارات المتاحة للنقاش قد تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، وتوفير قدرات متخصصة في مجال إزالة الألغام، وتوفير المرافقة العسكرية للسفن، بالإضافة إلى استحداث آليات تنسيق فعالة مع الدول المجاورة للمضيق. وأكد المسؤول أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة واضح، وأن الموارد والوسائل المستخدمة ستعتمد بشكل أساسي على التطورات المستجدة في الوضع على أرض الواقع





