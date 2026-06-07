Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

اجتماعات حاسمة لأوبك بلس لتعزيز استقرار سوق النفط العالمي

اقتصاد وأعمال News

اجتماعات حاسمة لأوبك بلس لتعزيز استقرار سوق النفط العالمي
أوبك بلسأسواق النفطالطاقة
📆6/7/2026 7:59 AM
📰aawsat_News
25 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 53%

تنعقد فلسفة "أوبك بلس" اليوم في سلسلة من الاجتماعات الوزارية المكثفة لبحث توازن سوق النفط العالمي في ظل ظروف است ثنائية، مع توقعات بزيادة إنتاجية مدروسة وتأكيد على قدرة التحالف على إدارة التحديات الجيوسياسية.

تتجّه أنظار العالم اليوم نحو الاجتماعات الوزارية المكثفة لل subsidiary " أوبك بلس " في ظل ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة . تنعقد ثلاثة اجتماعات متتالية: مؤتمر "أوبك" الإداري، ثم الاجتماع السادس والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، وأخيرًا الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين للتحالف. busca المراقبون إلى أن يخرج الاجتماع بتأكيد الالتزام الجماعي وإعادة ترسيخ التضامن بين الدول السبع الكبرى في التحالف لضمان استقرار السوق.

تشير توقعات وكالة "رويترز" إلى زيادة مستهدفة للإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر يوليو المقبل، في نهج حذر ومدروس. وتؤكد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الإغلاق الحالي لمضيق هرمز يمثل صدمة لوجستية مؤقتة، ولا يعبر عن تحول هيكلي. تتوقع "فيتش" أن يتجاوز العرض الطلب في 2026، مع توقع فائض يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من 2026، مما سيشكل ضغطاً هبوطياً على الأسعار.

هذا يمنح "أوبك بلس" القدرة على تجاوز الحصص السابقة وضخ كميات إضافية لضمان استقرار السوق

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aawsat_News /  🏆 16. in SA

أوبك بلس أسواق النفط الطاقة التحالف النفطي فيتش

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-07 10:59:38