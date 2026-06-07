اجتماعات حاسمة لأوبك بلس لتعزيز استقرار سوق النفط العالمي

تنعقد فلسفة "أوبك بلس" اليوم في سلسلة من الاجتماعات الوزارية المكثفة لبحث توازن سوق النفط العالمي في ظل ظروف است ثنائية، مع توقعات بزيادة إنتاجية مدروسة وتأكيد على قدرة التحالف على إدارة التحديات الجيوسياسية.

تتجّه أنظار العالم اليوم نحو الاجتماعات الوزارية المكثفة لل subsidiary " أوبك بلس " في ظل ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة . تنعقد ثلاثة اجتماعات متتالية: مؤتمر "أوبك" الإداري، ثم الاجتماع السادس والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، وأخيرًا الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين للتحالف. busca المراقبون إلى أن يخرج الاجتماع بتأكيد الالتزام الجماعي وإعادة ترسيخ التضامن بين الدول السبع الكبرى في التحالف لضمان استقرار السوق.

تشير توقعات وكالة "رويترز" إلى زيادة مستهدفة للإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر يوليو المقبل، في نهج حذر ومدروس. وتؤكد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الإغلاق الحالي لمضيق هرمز يمثل صدمة لوجستية مؤقتة، ولا يعبر عن تحول هيكلي. تتوقع "فيتش" أن يتجاوز العرض الطلب في 2026، مع توقع فائض يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من 2026، مما سيشكل ضغطاً هبوطياً على الأسعار.

هذا يمنح "أوبك بلس" القدرة على تجاوز الحصص السابقة وضخ كميات إضافية لضمان استقرار السوق





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