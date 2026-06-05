اجتماعات مكثفة في الهلال لتحديد ملامح المرحلة القادمة مع اقتراب التعاقد مع هيوز

تقارير تؤكد تقدم مفاوضات الهلال مع الاسكوتلندي ريتشارد هيوز لتولي الإدارة الرياضية، مع استمرار النقاش حول مستقبل المدرب إنزاغي وإعادة هيكلة الإدارة.

تشهد أروقة نادي الهلال السعودي حراكاً غير مسبوق في الأيام الأخيرة، حيث تتواصل الاجتماعات المكثفة بين كبار المسؤولين بهدف وضع اللمسات الأخيرة على هيكل إداري وفني جديد يقود الفريق في الموسم المقبل.

وفي طليعة الملفات المطروحة، تبرز مفاوضات متقدمة مع الاسكوتلندي ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي التنفيذي، وهو المنصب الذي ظل شاغراً منذ فترة. وتشير المصادر إلى أن الاتفاق بين الطرفين أصبح وشيكاً، مع بقاء بعض التفاصيل اللوجستية التي تتعلق بآلية العمل الحضوري وعدد أيام التواجد في المملكة، إضافة إلى ترتيبات السفر بين لندن ودبي والرياض. كما يجري العمل على تحديد صلاحيات هيوز وعلاقته بالجهاز الفني الحالي.

وفي سياق متصل، لا يزال ملف المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي محور نقاش حاد بين أعضاء الإدارة. فبينما يرى البعض أن إنزاغي لم يحقق التطلعات في الموسم الماضي، ويدعم آخرون استمراره لتحقيق الاستقرار. وتشير المصادر إلى أن القرار النهائي قد يتأثر بالمدرب الجديد المرتقب، حيث قد يطلب هيوز تغيير المدرب ليتوافق مع رؤيته الفنية. وتجري حالياً دراسة عدد من الأسماء البديلة في حال تمت الإقالة، من بينهم مدربون محليون وأجانب.

على الصعيد الإداري، تؤكد المصادر أن الأمير الوليد بن طلال والأمير نواف بن سعد يجريان محادثات متقدمة لتوحيد الهيكل الإداري تحت مظلة مجلس إدارة واحد، على أن يتولى الأمير نواف الرئاسة. وستشمل التغييرات تعيينات جديدة في مناصب رئيسية، مع استمرار سليمان الهتلان في منصبه، وخروج بعض الأعضاء الحاليين. وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين الكفاءة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.

أما على صعيد التعاقدات، فقد وضعت الإدارة الهلالية قائمة احتياجات فنية تشمل تدعيم مركز الظهير الأيمن والجناحين، مع التركيز على اللاعبين السعوديين الشباب إضافة إلى أسماء أجنبية مميزة. وتعمل الإدارة على إعادة هيكلة قائمة الأجانب الحالية، حيث من المتوقع الاستغناء عن بعض اللاعبين عبر الإعارة أو البيع، لتوفير مساحة لصفقات جديدة. وتشير التقارير إلى أن الهلال يستهدف التعاقد مع لاعبين من الدوري الأوروبي، خاصة من إنجلترا وإسبانيا.

وفي الختام، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة لمستقبل الهلال، حيث ستتضح معالم الفريق الجديد قبل انطلاق الموسم التحضيري. ويأمل الجمهور الهلالي في أن تؤدي هذه التغييرات إلى عودة الفريق إلى منصات التتويج، بعد موسم مخيب للآمال نسبياً. وتترقب الأوساط الرياضية الإعلانات الرسمية حول هيوز والمدرب والصفقات الجديدة، والتي قد تبدأ خلال الأيام العشرة القادمة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة إعلانات رسمية حول تعيين هيوز وقرار المدرب، بالإضافة إلى تحركات في سوق الانتقالات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الهلال إلى تعزيز موقعه كأحد أبرز الأندية في آسيا، مع التركيز على الاستقرار الإداري والفني لتحقيق النجاحات. وتعكس المفاوضات مع هيوز رغبة النادي في جلب خبرات دولية لتطوير الأداء الرياضي، بينما يعكس النقاش حول المدرب إنزاغي حرص الإدارة على اتخاذ القرار الصحيح للمستقبل





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