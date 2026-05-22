اجتماع مرتقب بين خيسوس و'تنفيذية' النصر بعد تتويج باللقب

مصادر لـ'الشرق الأوسط': اجتماع مرتقب بين خيسوس و'تنفيذية' النصر على الرغم من تلميحات البرتغالي خيسوس ، مدرب ' النصر ', بشأن إمكانية رحيله, فإن مصادر 'الشرق الأوسط' أكدت أن خيار تجديد عقد المدرب لا يزال مطروحاً على طاولة النادي, وسط توجه لعقد اجتماع مرتقب بين اللجنة التنفيذية في النادي و خيسوس لبحث مستقبل العلاقة بين الطرفين.

وفق المصادر نفسها, فإن المدرب البرتغالي يُفضل تأجيل الحسم النهائي في ملف التجديد إلى ما بعد نهاية 'كأس العالم 2026', في وقتٍ ترى إدارة النادي أهمية الاستقرار الفني بعد الموسم الناجح الذي تُوج فيه الفريق بلقب 'الدوري'. استبعدت المصادر صحة الأنباء المتداولة حول اقتراب خيسوس من خوض تجربة جديدة في 'الدوري التركي', رغم إقراره بوجود مفاوضات واتصالات من عدد من الأندية التركية, خلال الفترة الماضية, مؤكدة أن خيار الرحيل إلى تركيا لا يحظى بأولوية لدى المدرب في المرحلة الحالية





