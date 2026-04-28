اجتماعات حاسمة في القاهرة: مجلس السلام وحماس في جولة مفاوضات جديدة حول نزع السلاح

كشفت مصادر عن اجتماعات مرتقبة بين مجلس السلام وحماس في القاهرة لمناقشة نزع السلاح، وسط تفاؤل حذر وتقدم في المحادثات. الولايات المتحدة تعهدت بدعم مالي كبير لجهود إعادة الإعمار.

كشفت مصادر موثوقة لموقع i24NEWS عن تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها هيئة دولية رفيعة المستوى، والمعروفة باسم ' مجلس السلام '، بهدف تحقيق تقدم حاسم في ملف نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة .

ومن المقرر أن يعقد كبار أعضاء المجلس اجتماعات مباشرة مع ممثلين عن حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار جولة جديدة من المفاوضات المعقدة. تأتي هذه التحركات في ظل جهود متواصلة لإيجاد حلول مستدامة للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي عانى لأكثر من عامين من ويلات الحرب والدمار. المصادر أكدت أن المحادثات قد شهدت بالفعل بعض التقدم الملموس، لكنها لم تصل بعد إلى نقطة حاسمة أو إلى اتفاق نهائي وشامل.

وفي هذا السياق، نفت المصادر بشكل قاطع صحة بعض التقارير الإعلامية التي تداولت أخبارًا عن رفض حماس الرسمي للاقتراح المقدم من قبل المجلس، مؤكدة أن النقاشات لا تزال جارية وأن الأجواء العامة إيجابية. وقد قام ممثلو مجلس السلام بإطلاع نظراءهم الإسرائيليين على التطورات الأخيرة في المفاوضات، معربين عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق يضمن التزام حماس بالتخلي عن أسلحتها وتسليمها.

وأعربوا عن توقعاتهم بأن هذا الهدف قد يتحقق في وقت أقرب مما كان متوقعًا، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في المنطقة. يذكر أن مجلس السلام هو هيئة دولية أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير 2026، وذلك بهدف الإشراف على تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وقيادة جهود إعادة الإعمار الشاملة في القطاع. وقد تم تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثًا خاصًا للمجلس إلى غزة، بالإضافة إلى أرئيل ليغتستون الذي يعمل كمساعد للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ومن بين المهام الرئيسية التي أوكلت إلى المجلس، الإشراف على تشكيل 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة'، وهي حكومة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة ستتولى مسؤولية إدارة القطاع خلال الفترة الانتقالية. وتعتبر هذه اللجنة خطوة أساسية نحو تحقيق الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد اشترطتا بشكل واضح أن تقوم حماس بوضع سلاحها بالكامل وتسليمه قبل البدء في أي عملية لإعادة إعمار القطاع، الذي دمرته الحرب المستمرة منذ عامين.

وقد قدم مجلس السلام، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترحًا مكتوبًا مفصلًا إلى حماس، يتضمن آليات محددة لكيفية إلقاء الأسلحة وتسليمها، لكن الحركة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذا المقترح حتى الآن. وفي سياق متصل، أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية المتعددة الجنسيات في غزة، جاسبر جيفرز، أن عددًا من الدول قد تعهدت بإرسال أول دفعة من الجنود للمشاركة في قوة الاستقرار في القطاع، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تصعيد جديد.

وتشمل هذه الدول إندونيسيا وكازاخستان والمغرب وألبانيا وكوسوفو. من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن عملية عسكرية لنزع سلاح حماس لن تكون ضرورية، مؤكدًا على التزامه بدعم الجهود الدبلوماسية والسياسية لتحقيق هذا الهدف. وأعلن الرئيس ترامب أيضًا أن الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ 'متواضع' قدره 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مجلس السلام في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعهد دول أعضاء أخرى في المجلس بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

وفي رد فعل على هذه التطورات، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تتعجل في تحديد موقفها من مجلس السلام لقطاع غزة، مؤكدًا أن روسيا تعمل بهدوء على دراسة وتحليل المقترحات المتعلقة بآلية عمل المجلس وتقييم مدى فعاليتها





