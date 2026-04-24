اتهامات تحرش جنسي تطارد عضوة مجلس مدينة سولت ليك والمرشحة للكونغرس

تواجه إيفا لوبيز شافيز، عضوة مجلس مدينة سولت ليك والمرشحة للكونغرس الأمريكي، اتهامات بالتحرش الجنسي من أربع نساء، بما في ذلك ادعاءات بالاعتداء الجسدي والتحرش اللفظي. تنفي لوبيز شافيز هذه الادعاءات وتدعو إلى اختبار كشف الكذب لإثبات براءتها.

تتعرض عضوة مجلس مدينة سولت ليك ، إيفا لوبيز شافيز ، المرشحة لعضوية الكونغرس الأمريكي ، لسلسلة اتهامات بالتحرش الجنسي من قبل أربع نساء، شملت سيناتورة في الولاية، وعضوة في مجلس نواب الولاية، وزميلة لها في مجلس المدينة، ومساعدة سياسية سابقة.

تتراوح هذه الاتهامات بين التحرش اللفظي والجسدي، بما في ذلك ادعاءات بالخنق واللمس غير المرغوب فيه والضغط النفسي. تزعم المتهمات أن لوبيز شافيز كانت تتصرف بشكل عدواني وغير محترم، وأنها كانت ترفض قبول كلمة 'لا' كإجابة. إحدى المتهمات، فيكتوريا بيترو، ادعت أن لوبيز شافيز أمسكت بحلقها في حفل زفاف وقالت لها إن السبب الوحيد الذي يجعلها تمارس الجنس مع الرجال هو أن امرأة لم ترِها ما تريده حقًا.

سيناتورة الولاية جين بلام تزعم أن لوبيز شافيز دفعتها نحو الحائط وتحسست جسدها وسألتها عما إذا كانت متأكدة من ميولها الجنسية. كما ادعت نائبة الولاية هوانغ نغوين أن لوبيز شافيز حاولت تقبيلها بالقوة بعد توصيلها إلى منزلها. المساعدة السابقة في حملة رئاسة البلدية، ماغي ريغير، زعمت أن لوبيز شافيز حاصرتها في ركن وحاولت منعها من المغادرة في فعالية لجمع التبرعات. لوبيز شافيز تنفي جميع هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، وتصفها بأنها 'صادمة' و'غير حقيقية'، وعرضت الخضوع لاختبار كشف الكذب لإثبات براءتها.

محاميها، غريغ سكورداس، أكد استعدادها لمواجهة هذه الاتهامات على أي منبر. هذه الاتهامات ظهرت علنًا بعد أن انتقدت لوبيز شافيز تعليقات معادية للنساء أدلى بها أحد منافسيها في السباق نحو الكونغرس، نيت بلوين، حول النساء والاعتداء الجنسي. وقد طالبت لوبيز شافيز بانسحاب بلوين من السباق، واصفة نفسها بأنها 'ناجية من اعتداء جنسي'. رئيس مجلس مدينة سولت ليك، أليخاندرو بوي، ذكر أنه أصدر أمرًا بمراجعة السياسات الداخلية للمجلس في فبراير بسبب ادعاءات سمعها حول سلوك لوبيز شافيز.

هذه القضية تثير تساؤلات حول معايير السلوك المتوقعة من المسؤولين المنتخبين وتأثير الاتهامات الجنسية على الحملات الانتخابية





