اتهامات بالفساد وعلاقات مشبوهة: تقرير يكشف صفقات ترامب في سوريا وألبانيا

تقرير يكشف عن علاقات بين مسؤولين أمريكيين بارزين وملياردير سوري، وعقود إعادة إعمار ضخمة في سوريا، وتورط عائلة ترامب في صفقات عقارية بمليارات الدولارات.

أثار تقرير نشره النائب الأمريكي مايك ليفين عاصفة من الجدل حول علاقات مشبوهة بين مسؤولين أمريكيين بارزين، ورجال أعمال سوريين، وعقود إعادة إعمار ضخمة في سوريا .

التقرير الذي أعيد نشره عبر منصة إكس، سلط الضوء على دور جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا ترامب، في صفقة عقارية بمليارات الدولارات لمنتجع فاخر في ألبانيا. وكشف التقرير عن تفاصيل مثيرة تتعلق بملياردير سوري سعى للحصول على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، بهدف الاستفادة من عقود إعادة إعمار سورية تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير، قام الملياردير بتكليف شخص بتسليم حجر منقوش بشعار عائلة ترامب إلى عضو جمهوري في الكونغرس، مع توجيهات واضحة بنقله إلى البيت الأبيض بهدف جذب انتباه الرئيس ترامب. هذه الخطوة، بحسب ليفين، كانت جزءًا من جهد أوسع للتأثير على سياسة الإدارة الأمريكية تجاه سوريا.

النائب ليفين لم يتردد في انتقاد ما وصفه بالفساد المتجذر في الإدارة السابقة، مؤكدًا أن دعم ترامب القوي لإلغاء العقوبات أدى بالفعل إلى رفعها، مما فتح الباب أمام إبرام صفقات مربحة لعائلة ترامب وتوسع نطاق أعمالهم في المنطقة. وأعرب ليفين عن استيائه من صمت النواب الجمهوريين في واشنطن حيال هذه التطورات، واصفًا ذلك بأنه فساد يقوض مبادئ المنصب الرئاسي ويستحق أن يعرفه الشعب الأمريكي. وأضاف أن هذه الممارسات تشكل خيانة للأمانة العامة وتتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية.

التقرير يثير تساؤلات حول مدى تأثير المصالح الشخصية والمالية على القرارات السياسية، ويطالب بمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الصفقات المشبوهة. كما يلقي الضوء على التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكومة الأمريكية. في المقابل، علق السيناتور الأمريكي جو ويلسون على منشور ليفين، معربًا عن دعمه لرفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، واصفًا إياه بأنه جهد مشترك بين الحزبين يهدف إلى تخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

وأكد ويلسون أن رفع العقوبات يتيح للشركات الأمريكية الاستثمار في سوريا والمساهمة في عملية إعادة الإعمار. لكنه في الوقت نفسه، شن هجومًا لاذعًا على عائلة بايدن، زاعمًا أن الرئيس دونالد ترامب لم يقبل رشاوى من أي جهة معادية للمصالح الأمريكية، على عكس ما يدعيه خصومه. وأشار ويلسون إلى أن نظام الأسد قدم عمولات غير مشروعة لمنظمات الإغاثة، متظاهرًا بتقديم المساعدة للشعب السوري، بينما كان في الواقع يغسل الأموال للنخب الحاكمة.

كما تساءل عن سبب عدم وجود غضب مماثل تجاه الرشاوى التي يقدمها الأسد للأمريكيين. هذا التصريح يعكس الانقسام العميق في الكونغرس الأمريكي حول السياسة تجاه سوريا، ويؤكد على استمرار الجدل حول دور العقوبات في التأثير على الوضع الإنساني والسياسي في البلاد. القضية تثير جدلاً واسعاً حول الشفافية والمساءلة في العلاقات بين السياسيين ورجال الأعمال، وتأثيرها على السياسة الخارجية الأمريكية





