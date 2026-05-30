اتهام راكب مسن بسرقة سماعات ثم اكتشاف الحقيقة المذهلة

بعد شهر من وقوعها، عادت حادثة اتهام امرأة لراكب حافلة في لندن بسرقة سماعاتها اللاسلكية إلى الواجهة بعد إعادة تداول المقطع، وأظهر الفيديو المرأة وهي تعتدي على الراكب وتتهمه، ثم تكتشف أن السماعات كانت في حقيبتها، مما أثار موجة غضب وتعاطف.

عادت حادثة مثيرة للجدل إلى الواجهة بعد تداول واسع لمقطع فيديو يصور امرأة تتهم رجلاً مسناً على متن حافلة في لندن بسرقة سماعاتها اللاسلكية، لتنتهي المفاجأة باكتشافها أن السماعات كانت داخل حقيبتها طوال الوقت.

وقد أثار المقطع، الذي صوره أحد الركاب، موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المنددة بتصرف المرأة المتسرع، والمتعاطفة مع الراكب الذي تعرض لإهانة واعتداء جسدي دون ذنب. ويظهر الفيديو الذي يمتد لدقائق حالة من الفوضى داخل الحافلة، حيث تمسك المرأة بالراكب وتحاول انتزاع السماعات من يديه، بينما يردد الراكب براءته ويطلب من المحيطين الاتصال بالشرطة.

وخلال المشادة، تتعمد المرأة فتح حقيبتها ثم إغلاقها سريعاً دون تفتيش دقيق، لتعود مجدداً إلى اتهاماتها أمام دهشة الركاب الذين بدوا غير قادرين على التدخل. وعندما يئس الراكب من إقناعها، بدأ يشرح لمصور الفيديو أن السماعات التي بحوزته مرتبطة بهاتفه الشخصي، وأن بإمكانه إثبات هويته بسهولة. لكن المرأة لم تهدأ بل عادت لتفتيش حقيبتها مرة ثانية، وهذه المرة بدقة أكبر، لتفاجأ بأن السماعات موجودة داخلها، فتصرخ قائلة "يا إلهي" وتخرجها أمام الجميع.

وقتها طلب منها الراكب الابتعاد عنه بشدة، مؤكداً أن الاعتداء على الأشخاص بناء على شكوك أمر غير مقبول إطلاقاً. وتشير التقارير إلى أن الراكب المسن أصيب بنوبة هلع بعد الحادثة، وسقط على أرض الحافلة لشدة تأثره. وقد أثار المقطع موجة واسعة من التعليقات، حيث وصفه كثيرون بأنه درس قاس حول التسرع في إصدار الأحكام، فيما طالب آخرون بمحاسبة المرأة قانونياً بتهمة الاعتداء والافتراء.

كما أبدى كثيرون إعجابهم بضبط الراكب لأعصابه رغم الموقف الصعب، معتبرين أن ردة فعله كانت مثالية في ظل الاستفزاز. وعلّق أحد الناشطين قائلاً: "لقد كان هادئاً بشكل مذهل، وأتمنى لو أستطيع احتضانه على صبره". وتظهر الحادثة كيف يمكن للتسرع في الحكم على الآخرين أن يؤدي إلى عواقب وخيمة نفسياً واجتماعياً، وتذكر بأهمية التحقق من الحقائق قبل توجيه الاتهامات، خاصة في الأماكن العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيديو الأصلي تم تصويره قبل نحو شهر، لكن إعادة تداوله مؤخراً أعادت القضية إلى الواجهة مجدداً، مما دفع العديد من الجهات الحقوقية إلى دعوة القضاء اللندني للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرأة التي لم تظهر أي ندم على تصرفها. كما حذر خبراء في علم النفس من تأثير مثل هذه الحوادث على الصحة النفسية للأشخاص المتهمين ظلماً، مشددين على أهمية دعمهم قانونياً.

في المقابل، يرى بعض المحللين أن الفيديو أصبح نموذجاً يستخدم في حملات التوعية حول مخاطر التنمر والافتراء، داعين إلى تعزيز ثقافة التثبت قبل الاتهام. وتستمر التعليقات على المقطع في التزايد، مما يؤكد أن القضية لامست وتراً حساساً في المجتمعات المعاصرة التي تعاني من تفشي ظاهرة التسرع في الحكم على الآخرين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي





