اتفاق تاريخي مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وتفكيك البرنامج النووي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن عن تفاهمات قوية مع إيران لإنهاء المواجهة العسكرية، تضمن تخلي طهران عن السلاح النووي وإعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تطورات دراماتيكية في ملف العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث أعلن عن التوصل إلى تفاهمات وصفها بأنها قوية للغاية، تهدف في مقامها الأول إلى وضع حد نهائي لحالة الحرب والمواجهة العسكرية التي استمرت لفترات طويلة.

وأكد ترمب أن الجانبين باتا الآن على مشارف توقيع اتفاق شامل ونهائي، يطوي صفحة الصراع ويفتح آفاقاً جديدة من التفاهمات الإقليمية التي من شأنها تغيير وجه المنطقة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مذكرة التفاهم قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة من الصياغة، وأن المفاوضات دخلت مرحلة اللمسات النهائية، ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية في إحدى الدول الأوروبية التي ستستضيف مراسم التوقيع، لافتاً إلى أن نائبه جي دي فانس سيكون هو الممثل الرسمي للولايات المتحدة في هذه المراسم التاريخية.

وفي تفاصيل هذه التفاهمات، أوضح ترمب أن واشنطن وطهران توصلتا إلى صيغة مفصلة وصارمة تضمن إنهاء التصعيد العسكري بشكل كامل، مشيراً إلى أن المرشد الإيراني قد أعطى موافقته على بنود الاتفاق، مما يمهد الطريق لتسوية شاملة. وقد شدد الرئيس الأمريكي على أن الركيزة الأساسية في هذا الاتفاق هي الالتزام الإيراني القاطع بعدم امتلاك أي سلاح نووي أو السعي لتطويره في المستقبل، مؤكداً أن طهران وافقت بوضوح تام على هذا الشرط الجوهري.

وتتضمن البنود المتفق عليها إجراءات عملية وملموسة، من أبرزها إزالة كافة المواد النووية المخصبة، وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بعمليات التخصيب، بالإضافة إلى وضع قيود صارمة على إنتاج وتطوير الصواريخ البالستيكية، وهو ما يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الدفاعية الإيرانية لضمان استقرار المنطقة ومنع سباق تسلح نووي. من جانبه، ربط الرئيس ترمب بين التوصل إلى هذه النتائج الدبلوماسية وبين العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع في إيران، معتبراً أن تلك الضربات كانت العامل الحاسم الذي دفع الجانب الإيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بشروط واشنطن.

ووصف ترمب هذه المرحلة بأنها انتصار عسكري أدى إلى نجاح سياسي، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب سيكون أكثر استدامة وفاعلية من الاعتماد الكلي على الخيار العسكري وحده. وأشار إلى أن الإيرانيين أصبحوا الآن أمام فرصة حقيقية لإعادة إعمار بلادهم وتطوير اقتصادهم الوطني بعد ما وصفه بالدمار الكبير الذي خلفته سنوات الحرب والتوتر، مما يجعل الاتفاق مصلحة متبادلة للطرفين. وعلى الصعيد الاقتصادي والملاحي، زف الرئيس الأمريكي بشرى إعادة فتح مضيق هرمز رسمياً فور التوقيع على الاتفاق، وهو الشريان الحيوي لتجارة الطاقة العالمية.

وأوضح أن الولايات المتحدة بذلت جهوداً مضنية خلال الفترة الماضية لتأمين تدفق النفط وحماية حركة الملاحة الدولية، حيث نجحت في تأمين مرور ملايين البراميل النفطية وعدد كبير من السفن التجارية رغم حالة التوتر الشديدة. وأكد أن عودة الملاحة الطبيعية والآمنة في المضيق ستكون واحدة من أبرز النتائج المباشرة والفورية لهذا الاتفاق، مما سيساهم في استقرار أسعار الطاقة عالمياً وتقليل المخاطر التجارية في منطقة الخليج العربي.

وفيما يخص التنسيق الإقليمي، كشف ترمب عن إجراء اتصالات مكثفة مع قادة دول الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لضمان دعم هذا الاتفاق وتثبيت ركائزه بما يخدم الاستقرار الإقليمي الشامل. وفي سياق متصل، أصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً أوضح فيه أن إسرائيل ليست طرفاً مباشراً في مذكرة التفاهم الجاري إعدادها بين واشنطن وطهران، إلا أن هناك تنسيقاً مستمراً واتصالات رفيعة المستوى بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمتابعة مسار المفاوضات وتداعياتها.

وأكد الديوان أن نتنياهو يقدر التزام الإدارة الأمريكية الراسخ بضمان أمن إسرائيل، بينما تواصل الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لإغلاق هذا الملف بما يضمن إنهاء التصعيد العسكري وتأمين المنطقة من التهديدات المستقبلية





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