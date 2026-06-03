اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية يشمل نزع سلاح الجماعات المسلحة

توصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد جولة رابعة من المحادثات في واشنطن. الاتفاق، وفق بيان الخارجية الأمريكية، ينص على استبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق الحدودية، ويفوض الحكومتين السياديتين بإدارة العلاقات المستقبلية مباشرة، مع رفض أي مسار منفصل للمفاوضات.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توصل إسرائيل و لبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد اختتام الجولة الرابعة من المحادثات بين الطرفين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

يشمل هذا الاتفاق، وفقاً للبيان الأمريكي، استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق الحدودية في لبنان، بما يعزز السيطرة الحصرية للسلطات اللبنانية على أراضيها. وأكد البيان على أن مستقبل العلاقة بين البلدين يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان وحدهما، مع إعادة تأكيد التزامهما بخلو العلاقة من أي نيات عدائية متبادلة، والاستمرار في المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والوصول إلى اتفاق شامل. الإطار الأمني الذي نص عليه الاتفاق يتضمن تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها مجدداً إلى تلك المناطق.

وشدّد البيان على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم بين حكومتي لبنان وإسرائيل مباشرة، برعاية أمريكية، مع رفض Washington القاطع لأي مسار منفصل أو موازٍ للمفاوضات المباشرة. وعبّرت الخارجية الأمريكية عن دعمها الكامل للجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الحدودNorthern. من جانبها، أكدت إسرائيل في البيان المشترك أن أمنها وصون أراضيها لا يتحققان إلا بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بالكامل، وذكرت تمسكها بالمفاوضات المباشرة تحت قيادة واشنطن لحل القضايا العالقة وتحقيق السلام.

في المقابل، شدد لبنان على ضرورة احترام الحدود الدولية، والوقف العاجل والكامل للأعمال القتالية، مؤكداً تمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة على كامل ترابه. هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات بين البلدين، حيث يهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة على طول الحدود، تمهيداً لتأسيس علاقات سلمية وتطبيعية تحت رعاية الولايات المتحدة





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