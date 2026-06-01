اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف متبادل لإطلاق النار، في خطوة تهدف لإنهاء القتال المستمر.

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في أن يتوقف القتال بين إسرائيل و حزب الله إلى الأبد، معلناً موافقة الجانبين على وقف متبادل لإطلاق النار عقب اتصالات أجرتها واشنطن مع الطرفين.

وأكد ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض أن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار ضد إسرائيل وقواتها، فيما وافقت إسرائيل بدورها على وقف إطلاق النار ضد الحزب. وأوضح البيان أن الاتفاق يبدأ بوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل كامل لبنان.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب اللبناني حسن فضل الله إن الحزب يدعم وقفاً شاملاً لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان كخطوة تمهيدية لانسحاب القوات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الحزب سيراقب خلال الأيام المقبلة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض. وأضاف فضل الله أن حزب الله سيبقى على أهبة الاستعداد للرد على أي خرق إسرائيلي، مشدداً على أن الاتفاق يجب أن يكون متوازناً ويضمن السيادة اللبنانية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التصعيد العسكري بين الجانبين، حيث شنت إسرائيل غارات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه المستوطنات الشمالية الإسرائيلية. وأدى القتال إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين والمقاتلين، ونزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية. وتعد هذه الوساطة الأمريكية نجاحاً دبلوماسياً لإدارة ترامب التي تسعى لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشاد ترامب بالجهود التي بذلها المبعوثان الخاصان آموس هوكستين ومورغان أورتاغوس، اللذان أجرىا مشاورات مكثفة مع قادة المنطقة. ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار تحديات كبيرة، أبرزها تحديد آلية المراقبة وضمان الامتثال من الطرفين. كما تثير مسألة وجود حزب الله المسلح جنوب نهر الليطاني جدلاً واسعاً، حيث تطالب إسرائيل بنزع سلاح الحزب وفقاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وعلى الصعيد الإقليمي، رحبت عدة دول عربية وغربية بالاتفاق، داعية إلى تنفيذه بشكل فوري.

ومن المتوقع أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار اعتباراً من منتصف ليلة السبت المقبل، وفقاً لما أعلنته مصادر دبلوماسية. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية حادة، حيث يترقب اللبنانيون انفراجاً في الأوضاع المعيشية والخدمية مع توقف القتال. وأعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم تنفيذ الاتفاق عبر قوات اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان. في الختام، يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا الاتفاق سيبقى صامداً أم سيكون مجرد هدنة مؤقتة توافقية.

كثير من المحللين يرون أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة النوايا إلى أفعال على الأرض، خاصة في ظل غياب حل سياسي شامل للصراع الإسرائيلي اللبناني





