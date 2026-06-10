اتفاقية تشغيل{}حقل آي/آر في ليبيا وتطورات الطاقة الأمريكية وتأثيرها على النمو غير النفطي في السعودية

تستعرض المقالة توقيع اتفاقية تشغيل الحقل الليبي "آي/آر" مع مشاركة خمس شركات كبرى، وخطة الولايات المتحدة لتوسيع مبيعات الغاز إلى آسيان، إضافة إلى عودة الأنشطة غير النفطية في السعودية إلى مسار النمو في أبريل.

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقية تشغيل موحدة لحقل "آي/آر" الواقع في حوض مرزق الجنوبي الغربي، لتشمل امتيازَي "إن سي 115" و"إن سي 186".

وتشارك في الاتفاقية خمس شركات عالمية هي أكاكوس للعمليات النفطية، وتوتال إنرجيز، وريبسول، وإكوينور، وأو إم في. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الإنتاج وتسهيل استخراج النفط في المنطقة، في وقت تتسارع فيه الجهود لتأمين إمدادات الطاقة للمنطقة والعالم. يأتي هذا التعاون في إطار سعي ليبيا إلى جذب استثمارات دولية وتحديث بنيتها التحتية النفطية بعد سنوات من الاضطرابات، مع توقعات بارتفاع مستويات الإنتاج وتحسين الإيرادات الوطنية.

في الوقت نفسه، أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو عن خطة واشنطن لتحرير جزء من احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة وزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وخلال منتدى مستقبل آسيان في هانوي، أوضح لاندو أن الأزمة الحالية في أسواق الطاقة تكشف الحاجة الماسة لتنوع مصادر الطاقة، وأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم من خلال شحنات من النفط الخام والغاز إلى الفلبين ودول أخرى في المنطقة.

كما أشار إلى نية أمريكا توسيع اتفاقية الطاقة لتشمل استثمارات في المعادن الحيوية وتكنولوجيا البنية التحتية، مسلطاً الضوء على أهمية الشراكات التقنية في ضمان أمن الطاقة ومرونة الاقتصاد على المدى الطويل. على صعيد آخر، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عودة الأنشطة غير النفطية إلى مسار النمو خلال شهر أبريل، حيث ارتفع الناتج غير النفطي بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي.

وتوافق هذا الصعود مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض إلى 51.5 نقطة، متجاوزاً الحد الفاصل 50 نقطة بين النمو والانكماق. إلا أن القطاع الصناعي شهد تراجعا نتيجة للانكماش الحاد في إنتاج النفط، مما أثر سلباً على الصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات وتكرير النفط. ورغم هذا التحدي، تؤكد البيانات أن سياسات التنويع الاقتصادي تسير بخطى ثابتة، مع توقعات باستمرار تحسين أداء القطاعات غير النفطية خلال الأشهر المقبلة





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