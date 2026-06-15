اتفاق سلام تاريخي بين أمريكا وإيران ينهي الحرب ويفتح مضيق هرمز

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب التي استمرت أكثر من 100 يوم، ويتضمن فتح مضيق هرمز دون رسوم ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الاتفاق يعني أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً، وسيجلب السلام والأمن للمنطقة بأكملها. من جانبها، أكدت إيران أن التوقيع الرسمي سيكون الجمعة المقبل في سويسرا، وأنه سيتموقف الحرب فوراً على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.不成

توصلت أمريكا و إيران إلى اتفاق سلام يقضي بإنهاء العمليات العسكرية في الحرب التي استمرت أكثر من 100 يوم، وفتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ ال إيران ية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن "الاتفاق مع إيران اكتمل الآن"، وقال إنه فوض بفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة دون رسوم عبور، وبرفع الحصار البحري فورا عن الموانئ. ترمب قال في منشور "يا سفن العالم، شغلوا محركاتكم، فليتدفق النفط"، في إشارة إلى استئناف حركة الملاحة وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، وفي تصريحات لـ"فوكس نيوز" أكد ترمب أن الاتفاق مع إيران "يعني أنها لن تمتلك أبدا أسلحة نووية".

في منشور لاحق، أوضح ترمب أن الاتفاق مع إيران سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأكملها، مؤكدا أن حركة الملاحة ستعود إلى مضيق هرمز عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة بعد إزالة الألغام، بما يمهد لاستئناف تدفق النفط مجدداً عبر المضيق إلى المنطقة والعالم، مضيفا "هذه الصفقة العظيمة ستجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأسرها. لقد حاول العديد من الرؤساء تحقيق السلام مع إيران، وفشلوا جميعاً قبلي".

فيما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي أكد أن مضيق هرمز سيكون "بدون رسوم بشكل دائم"، بموجب الاتفاق مع إيران، ومن شأن فتح مضيق هرمز أن يحرر مئات السفن العالقة على جانبي الممر المائي الحيوي، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية وقطاع الشحن حول العالم. على الجانب الآخر، أكدت إيران التوصل للاتفاق، إذ قال نائب وزير الخارجية غريب آبادي "إنه تم الانتهاء من صياغة نص مذكرة التفاهم"، مشيرا إلى أن التوقيع الرسمي سيكون الجمعة المقبل في سويسرا، مضيفا "اعتبارا من هذه الليلة سيتم الوقف الفوري والدائم للحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان".

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا أنجز بالفعل، مضيفاً أن محادثات الاتفاق النهائي "ستبدأ بعد أن ينفذ الطرف الآخر التزاماته بموجب مذكرة التفاهم"، من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إنه يعتزم "بالتأكيد" حضور المراسم، وإنه من الممكن أن يذهب ترمب أيضا. - برنت يتراجع 4% إلى ما دون 84 دولارا في مستهل تعاملات الأسبوع، وخام تكساس يهوي 5% إلى 80.60 دولار للبرميل.

- الذهب يرتفع 1.9% إلى 4300.51 دولار للأونصة، والفضة تصعد في المعاملات الفورية 3% إلى 70.19 دولار للأونصة. - مؤشر "ستاندرد آند بورز" يرتفع 1% في تعاملات آسيا، ومؤشر "كوسبي" الكوري يقفز 5.2%، بينما صعد "نيكاي" الياباني 3%





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