اتفاقية مؤقتة بين أمريكا وإيران لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز

نص اتفاقية مؤقتة من fourteen بندا بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقفاً فورياً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، ورفع الحصار البحري على إيران خلال 30 يوماً، وسحب القوات الأمريكية المحيطة بإيران، والتعهد بخطة إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار، وإلغاء العقوبات، وحل القضايا النووية، وإطلاق الأصول الإيرانية المجمدة. الاتفاق يمهد الطريق لمفاوضات أوسع مدتها 60 يوماً.

أرسل البيت الأبيض يوم الخميس إلى الكونغرس نص اتفاقية مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى وقف الحرب الحالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة رويترز، تتألف من أربعة عشر بندا وتُمثّل تفاهماً رفيع المستوى يُؤجّل المعالجة التفصيلية للقضايا الأكثر تعقيداً، مثل آليات إنهاء الحرب بشكل كامل، وتمهد الطريق لمفاوضات أوسع مدتها 60 يوماً بدأت رسمياً حسب إعلان نائب الرئيس الأمريكي جيه. د. فانس. التركيز الأساسي للاتفاقية هو وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، والتزام الطرفين بعدم شن أعمال عدائية مستقبلية وضمان سيادة أراضي كل منهما.

كما تتعهد الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران خلال 30 يوماً وإزالة كافة العوائق frente الملاحة الإيرانية، alongside سحب قواتها من المناطق المحيطة بإيران في الفترة ذاتها. من جانبها، ستسعى إيران لتوفير عبور آمن للسفن التجارية دون رسوم لمدة 60 يوماً بموجب مذكرة التفاهم.

الجانب الاقتصادي يتضمن خطة طموحة بإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، تقدمها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين، إلى جانب تعهد أمريكي بإلغاء كافة العقوبات على طهران، بما فيها العقوبات الأحادية ومتعلقات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن إطار زمني متفق عليه. القضية النووية放在了igroup أولويات المفاوضات، حيث اتفق الطرفان على تسوية وضع المواد المخصبة المخزنة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التزام إيران بالحفاظ على الوضع الراهن لبرنامجها النووي وامتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية during الفترة الانتقالية.

إضافة إلى ذلك، ستطلق الولايات المتحدة كافة الأموال الإيرانية المجمدة وتسهل استخدامها حسب الضمانات المتفق عليها. أخيراً، سيتم إنشاء آلية تنفيذ مشتركة للإشراف على الالتزام بالاتفاق، على أن تبدأ المفاوضات النهائية بعد التأكد من تنفيذ البنود الأساسية مثل رفع الحصار وضمان حرية الملاحة. النص يعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه إيران ويهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية وفتح صفحة جديدة من العلاقات بعد سنوات من الصراع





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