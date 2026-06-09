اتفاقية بين مؤسسة مجتمع جميل والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لدمج الفنون في الرعاية الصحية

توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة مجتمع جميل السعودية والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لدمج الفنون في منظومة الصحة النفسية، بما يدعم رؤية 2030 ويحسن جودة الحياة.

أعلنت مؤسسة مجتمع جميل السعودية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ، وذلك بالتعاون مع معمل جميل للفنون والصحة، بهدف تسخير قوة الفنون لتحسين الصحة النفسية وجودة الحياة لأفراد المجتمع في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه المذكرة كخطوة استراتيجية نحو دمج الممارسات الفنية المستندة إلى الأدلة العلمية ضمن منظومة خدمات الصحة النفسية، مما يدعم برامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الشركاء على تنظيم دورات تدريبية منتظمة في مجالات الصحة النفسية والثقافة والفنون لمقدمي الرعاية الصحية، لتعزيز الوعي بالدور المتنامي للفنون في دعم الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة.

وقد سبق لمعمل جميل للفنون والصحة، بالشراكة مع جامعة نيويورك، أن أطلق أول برنامج تدريبي من نوعه في المملكة بعنوان "مقدمة في الفنون والصحة" في ديسمبر 2025 بجدة، شارك فيه أربعون شخصاً من نخبة الخبراء المحليين والدوليين في الصحة النفسية. وقد مكّن البرنامج المشاركين من استكشاف آفاق جديدة للاستفادة من الفنون لخدمة الأطفال وكبار السن والعاملين في القطاع الصحي.

من جانبها، أكدت الدكتورة مي طيبة، عضو مجلس الأمناء في مجتمع جميل السعودية، أن بناء الشراكات يشكل محوراً أساسياً في نهج المؤسسة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز مبادرات الرفاه المجتمعي من خلال الاستثمار في أدوات مبتكرة ونماذج رعاية جديدة. وأوضح الدكتور عبد الحميد الحبيب، المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أن هذه المشاركة تؤكد دور المركز في تعزيز الصحة النفسية وتوطين أفضل الممارسات الدولية المبنية على الأدلة بما يلائم احتياجات المجتمع السعودي، مثمناً دور المبادرات المستقلة من القطاع غير الربحي.

وأضاف ستيفن ستابليتون، المدير المشارك لمعمل جميل للفنون والصحة، أن هذه المذكرة تعكس التزاماً بإحداث تغيير منهجي واسع من خلال ترسيخ مهارات قائمة على الأدلة مرتبطة بالسياق الثقافي المحلي داخل قطاع الرعاية الصحية. وتستند هذه الشراكة إلى نتائج المائدة المستديرة "التشافي بالفنون - النسخة العربية" التي استضافتها وزارة الصحة السعودية عام 2023، والتي شكلت قاعدة للتعاون الحالي.

يُذكر أن معمل جميل للفنون والصحة تأسس عام 2023 بمبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية وجامعة نيويورك ومؤسستي كالتشر رانرز ومجتمع جميل، ويعمل على تعزيز دمج الفنون في الرعاية الصحية عالمياً. وفي أكتوبر 2025، كشف المعمل عن مقال مصور في سلسلة مشتركة مع مجلة "ذي لانسيت" حول الفوائد الصحية للفنون، خلال مشاركته في منتدى الصحة العالمي بالرياض. تهدف هذه الجهود إلى تحسين الصحة النفسية للمجتمع السعودي عبر أدوات مبتكرة تعزز جودة الحياة وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة





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الفنون والصحة الصحة النفسية الرعاية الصحية رؤية 2030 الشراكة الاستراتيجية

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