اتفاق لبناني سوري شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومعالجة الملفات الإنسانية

تفاصيل زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق والاتفاق على إطلاق مجلس أعمال مشترك، وتفعيل الربط الكهربائي، ومعالجة ملف النازحين والسجناء السوريين.

شهدت العلاقات ال لبنان ية السورية تحولاً استراتيجياً ملموساً عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة ال لبنان ية نواف سلام إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب.

وقد توجت هذه الزيارة باتفاقيات ثنائية تهدف إلى إنهاء حالة الجمود وتعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية في مؤتمر صحفي عقده في مطار دمشق أن البلدين أحرزا تقدماً كبيراً في معالجة الملفات العالقة، مشيراً إلى قرار إنشاء لجان مشتركة وفنية تكون مسؤولة عن تنسيق الجهود في مختلف القطاعات.

كما تم الاتفاق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة، مما يعكس الرغبة المشتركة في تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية مثمرة تسهم في انتشال البلدين من أزماتهما الراهنة. وعلى الصعيد الاقتصادي والخدماتي، ركزت المباحثات على تحسين البنية التحتية والربط الحيوي بين البلدين.

فقد ناقش الجانبان سبل تطوير الربط الكهربائي، حيث أشار وزير الطاقة السوري سابقاً إلى جاهزية أربعة خطوط للربط الكهربائي، وهو ما يسعى لبنان للاستفادة منه لتخفيف أزمة الطاقة المزمنة. كما تم بحث إمكانية إبرام اتفاقية لعبور الغاز الطبيعي في أقرب فرصة ممكنة. ولم يقتصر التعاون على الطاقة، بل امتد ليشمل النقل البري والسككي، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتشغيل الجسور الحدودية وتنظيم حركة الشحن والتنقل.

وفي هذا السياق، جاء افتتاح منفذ جسر قمار الحدودي في ريف حمص ليكون المعبر الرسمي السابع، مما يسهل حركة الأفراد والبضائع ويقلل من القيود والرسوم المفروضة على الصادرات والواردات، مع التزام الجانبين بتوحيد المواصفات والمعايير الفنية والفحوصات المخبرية لضمان جودة التبادل التجاري. أما فيما يتعلق بالملفات الإنسانية والأمنية الشائكة، فقد تم التوافق على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لنقل السجناء المحكومين وكشف مصير المفقودين.

وأوضح سلام أن هناك جهوداً مستمرة لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، والتي يقدر عددهم بنحو 2500 سجين، وهم يشكلون ثلث السجناء في لبنان، حيث تم بالفعل نقل دفعة أولى من السجناء في مارس الماضي. وبالتوازي مع ذلك، ناقش الزعيمان ملف النازحين السوريين في لبنان، والذين يقدر عددهم بحوالي مليون ونصف المليون نسمة، مع التشديد على ضرورة استمرار الحوار لتسهيل العودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية بما يخدم مصلحة الطرفين.

وفيما يخص الأمن الحدودي، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة التشدد في ضبط الحدود لمنع عمليات التهريب بكافة أشكالها، لضمان استقرار المناطق الحدودية وحماية الأمن القومي للبلدين. وفي ختام زيارته، وجه نواف سلام رسالة سياسية قوية أكد فيها أن لبنان لن يسمح مرة أخرى بأن يكون منصة للإساءة إلى الأشقاء العرب، وخص بالذكر سوريا، في إشارة إلى رغبة بيروت في تبني سياسة خارجية متوازنة تحترم السيادة العربية وتدعم الاستقرار الإقليمي.

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى بسط سيطرتها الأمنية الكاملة والتعافي من آثار الحرب المدمرة عبر خطط إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. إن هذا التوافق اللبناني السوري يمثل بداية مرحلة جديدة من التنسيق تهدف إلى تحقيق الاستقرار المتبادل، وتجاوز تركات الماضي من خلال التركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة والتعاون الأمني الوثيق، بما يخدم تطلعات الشعبين في العيش بسلام وازدهار بعيداً عن التجاذبات السياسية الخارجية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان سوريا نواف سلام التعاون الاقتصادي اللاجئين السوريين

United States Latest News, United States Headlines