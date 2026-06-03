اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وبريطانيا تعزز التبادل التجاري بنسبة 20%

اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية بنحو 20%، لتضيف 15.5 مليار إسترليني سنوياً بحلول 2040. تستفيد عدة قطاعات منها التصنيع والخدمات والطاقة المتجددة، مع توفير حماية استثمارية وتسهيل التنقل المهني.

تتوقع المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليج ي أن تحقق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري، حيث تشير التقديرات إلى زيادة بنحو 20%، ما قد يضيف 15.5 مليار إسترليني سنوياً على المدى الطويل مقارنة بتوقعات عام 2040.

في حوار مع صحيفة "الاقتصادية"، أوضحت مفوضة التجارة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، سارة موني، أن الاتفاقية تمنح مصدري الخليج امتيازات في الوصول إلى أكثر من 69 مليون مستهلك في خامس أكبر اقتصاد عالمي. وأشارت إلى أن ستة قطاعات رئيسية ستستفيد من هذه الاتفاقية، أبرزها قطاع التصنيع الذي يضم شركات مثل رولز رويس للطيران، وقطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من نصف صادرات المملكة المتحدة إلى الخليج.

وبحسب المسؤولة البريطانية، فإن الاتفاقية ستخلق مسارات جديدة للمشاريع المشتركة، وتؤسس إطاراً للتعاون في مجالات الهيدروجين النظيف، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، وتطوير الذكاء الاصطناعي. تعتبر هذه الاتفاقية لحظة تاريخية في السياسة التجارية البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إذ تعد المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تبرم مثل هذه الاتفاقية مع مجموعة دول الخليج الست. اقتصادياً، تعزز الاتفاقية علاقة تجارية قائمة تتجاوز قيمتها 53 مليار إسترليني سنوياً، وعلاقة استثمارية بقيمة 485 مليار إسترليني.

سياسياً، تعمق الاتفاقية علاقة راسخة تمتد لعقود من التعاون في التجارة والاستثمار والدفاع والأمن. وتؤكد تضامن بريطانيا مع شركائها الخليجيين، وترسي أسس شراكة طويلة الأمد وازدهار مستدام. من المتوقع أن تعزز الاتفاقية حماية الاستثمارات لتشجيع المزيد من التدفقات، مما يدعم فرص العمل والنمو في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ستستفيد مجموعة واسعة من القطاعات من الاتفاقية.

في قطاع التصنيع، ستكتسب شركات مثل جاكوار لاند روفر وبنتلي وأستون مارتن ميزة تنافسية في أسواق السلع الفاخرة. أما في قطاع الخدمات، فستتمكن شركات التمويل والقانون والاستشارات والهندسة من العمل بحرية أكبر في دول الخليج. كما يستفيد مصدرو الأغذية والمشروبات البريطانيون من إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات مثل جبن الشيدر، وسمك السلمون الاسكتلندي، والحبوب، والشوكولاتة، والبسكويت.

من جهة أخرى، يحصل مصدرو الخليج على امتيازات في الوصول إلى السوق البريطاني، حيث تزيل المملكة المتحدة جميع الرسوم الجمركية على صادرات الخليج الحالية عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. تشمل المنتجات الخليجية المعفاة المحركات الميكانيكية، والسيراميك، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتمور، مما يفيد المنتجين الذين يتطلعون إلى تلبية الطلب البريطاني المتزايد على الأغذية الطبيعية والصحية. كما تحصل شركات الخليج على فرص الوصول إلى الكفاءات البريطانية ويمكنها إقامة شراكات أسهل في المشاريع الكبرى، من تطوير البنية التحتية إلى التحول الرقمي.

تساهم الاتفاقية في تسهيل تدفق استثمارات دول الخليج إلى السوق البريطانية من خلال توفير حماية استثمارية حديثة وشفافة لكلا الطرفين. تعد دول الخليج بالفعل من كبار المستثمرين في المملكة المتحدة في قطاعات متعددة، من الطاقة والبنية التحتية إلى تجارة التجزئة والرياضة. تهدف الاتفاقية إلى جعل بريطانيا وجهة رئيسية لرؤوس الأموال الخليجية، وفتح آفاق لمزيد من الاستثمارات التي تدعم الوظائف والنمو. في ظل التقلبات الدولية، تعتبر بريطانيا شريكاً مستقراً وموثوقاً، ويعطي إبرام اتفاقية التجارة الحرة الثقة للشركات والمستثمرين من كلا الجانبين.

كما تمنح الاتفاقية المصدرين البريطانيين وصولاً أفضل إلى واحدة من أسرع مناطق الاستهلاك نمواً في العالم، وتوفر قواعد أكثر وضوحاً لحماية الاستثمارات وحل النزاعات بنزاهة وشفافية. وستسهل بنود التنقل المهني على المهنيين المهرة تقديم الخدمات على أرض الواقع. من أبرز فرص الاستثمار الجديدة التي قد تظهر، تأتي في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. تؤسس الاتفاقية إطاراً للتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، وتطوير الذكاء الاصطناعي.

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الابتكار وتحقيق أهداف الاستدامة لكلا الجانبين. كما ستخلق الاتفاقية فرصاً للمشاريع المشتركة في قطاعات متقدمة، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين المملكة المتحدة ودول الخليج. يمكن للشركات الخليجية الاستفادة من الخبرات البريطانية في هذه المجالات، بينما تستفيد الشركات البريطانية من رؤوس الأموال الخليجية والأسواق المتنامية





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اتفاقية تجارة حرة الخليج بريطانيا استثمار طاقة متجددة

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