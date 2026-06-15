اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران يفتح مضيق هرمز وينهي الحصار البحري

اتفاق أمريكي إيراني تاريخي يشمل فتح مضيق هرمز فوراً ورفع الحصار البحري الأمريكي مقابل حظر نووي كامل لإيران،ینقل الشرق الأوسط من الصراع إلى التعاون

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الاتفاق المبرم مع إيران يمثل منعطفاً تاريخياً للولايات المتحدة، مشيداً بالرؤية القيادية للرئيس دونالد ترمب التي نجحت في إعادة تشكيل توازنات الشرق الأوسط ونقلها من عقود الصراع والفوضى إلى مسار التعاون الإقليمي المشترك.

وأوضح فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن بنود الاتفاق تقضي بفتح مضيق هرمز فوراً وإنهاء الحصار البحري الأمريكي بالتزامن مع التطبيق، مقابل حظر كامل يمنع طهران من امتلاك أو السعي لحيازة السلاح النووي، معرباً عن أمله في أن تؤسس هذه الخطوة لعصر جديد من الاستقرار يمتد لخمسة عقود قادمة، وتحول المنطقة إلى محرك للازدهار الاقتصادي. وفي سياق الكواليس الدبلوماسية المعقدة، كشف نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن كانت تتوجس من رد فعل إيراني واسع النطاق ضد إسرائيل في أعقاب غارة بيروت، لكن طهران بعثت برسائل تطمينية عبر قنوات تواصل بديلة تؤكد التزامها بمسار التهدئة وتوقيع الاتفاق، رغم محاولات أطراف إقليمية وفي مقدمتها حزب الله عرقلة هذا المسار.

وشدد فانس على أن بلوغ السلام الشامل لن يتحقق بين ليلة وضحاها، لكن الخطوة الحالية تظل قفزة تاريخية غير مسبوقة. وفي تزامن مع هذا الزخم، أعلن الرئيس دونالد ترمب رسمياً عبر منصته تروث سوشال اكتمال الاتفاق النهائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً إصداره تفويضاً كاملاً لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية دون أي رسوم، بالتوازي مع الرفع الفوري للقيود البحرية الأمريكية، ودعا ناقلات النفط والسفن العالمية لاستئناف نشاطها وضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية





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