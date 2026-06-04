اتفاق مؤقت بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية لوقف إطلاق النار وتخفيف التوتر على الحدود الشمالية

وصلت وفود لبنان وإسرائيل إلى اتفاق مؤقت للهدنة بوساطة الولايات المتحدة، يشترط سحب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتأسيس مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني، في خطوة تمهيدية نحو سلام شامل.

أعلن بيان مشترك بين لبنان و الولايات المتحدة و إسرائيل يوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق مؤقت لتطبيق وقف إطلاق النار بين الطرفين، على أن يشترط هذا التوقف الكامل للقتال من جانب حزب الله وسحب جميع عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في واشنطن بين وفود من كلا البلدين، بحضور مسؤولين أمريكيين بارزين بما في ذلك رئيس موظفي الخارجية الأمريكية دانيال هولر. وقد استضافت الولايات المتحدة الجلسات الثنائية في اليومين الثاني والثالث من يونيو، حيث توصلت المفاوضات التي قادتها واشنطن إلى مجموعة من التفاهمات الأمنية والسياسية التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر المتصاعد على الحدود الشمالية لإسرائيل.





وبحسب نص البيان، فقد اتفقت الأطراف على تسريع إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأرض، مع استبعاد أي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة اللبنانية. وتُعد هذه الخطوة تمهيداً لاستمرار حوار أعمق قد يؤدي إلى توقيع اتفاق شامل للسلام والأمن في المنطقة. كما أكد البيان أن لبنان وإسرائيل لا يحملان نوايا عدائية، وأنهما ملتزمان بمواصلة المفاوضات المباشرة الهادفة إلى بناء الثقة ومعالجة القضايا العالقة بينهما.

تم مناقشة إطار أمني يستند إلى محادثات عُقدت في وزارة الدفاع الأمريكية في 29 مايو الماضي، يهدف إلى ضمان سيادة وأمن وسلامة أراضي البلدين بصورة مستدامة، بما يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة تشكيلها في المستقبل.



وفي جزء آخر من البيان، أدنت الأطراف الهجمات الإيرانية على دول المنطقة ووصفتها بالأنشطة التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال دعم الجماعات المسلحة وأعمال أخرى.

جددت الولايات المتحدة دعمها للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في ممارسة سيادتهما، مؤكدةً أن أي اتفاق دائم لوقف الأعمال القتالية يجب أن يتم التفاوض عليه مباشرة بين الحكومتين وتحت رعاية أمريكية. كما نقل البيان تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصف حزب الله بأنه عدو للبلدين والولايات المتحدة.

من جانبها أكدت إسرائيل أن تحقيق أمنها يتطلب نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في جميع أنحاء لبنان، بينما شدد لبنان على ضرورة احترام الحدود المعترف بها دولياً وتنفيذ كامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع التمسك بمبادئ السيادة ووحدة الأراضي. اختُتم البيان بالإعلان عن استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، مع استمرار الولايات المتحدة في تسهيل التواصل بين الجانبين خلال المرحلة الانتقالية.

لم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله حول التفاصيل المذكورة في البيان





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