اتفاق في اللحظات الأخيرة يمنع إضراباً واسعاً في سامسونغ ويمنح عمالها مكافآت ضخمة

توصلت سامسونغ للإلكترونيات ونقابة عمالها إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يجنب الشركة إضراباً شاملاً كان يهدد سلاسل التوريد، حيث يحصل 78 ألف موظف على مكافآت تصل إلى 370 ألف دولار للفرد، مع ربط المكافآت بأداء الشركة في ظل الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.

توصلت شركة سامسونغ للإلكترونيات وأكبر نقابة عمالية لديها إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة من الأسبوع الماضي، مما حال دون إضراب واسع كان يهدد بتعطيل الإنتاج في واحدة من أكبر شركات صناعة الرقائق في العالم.

وبموجب الاتفاق الذي يستمر عشر سنوات، سيصبح نحو 78 ألف موظف من أصل 125 ألف عامل داخل كوريا الجنوبية مؤهلين للحصول على مكافآت تقدر بحوالي 370 ألف دولار خلال العام الجاري، وفقا لتقديرات السوق المتعلقة بالأرباح التشغيلية السنوية للشركة. وأوضحت أكبر نقابة عمالية في سامسونغ، في بيان رسمي، أن أكثر من 73% من أعضائها صوتوا لصالح الاتفاق خلال تصويت إلكتروني استمر ستة أيام.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه صناعة الرقائق العالمية طفرة غير مسبوقة بفضل الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت سامسونغ في أبريل الماضي ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول بنسبة تقارب 750% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار للمرة الأولى خلال هذا الشهر. ويعود هذا النمو الكبير إلى تزايد الطلب على رقائق الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي تستثمر فيه سامسونغ بكثافة.

وبحسب الاتفاقية الممتدة لعشر سنوات والمرتبطة بأهداف أداء طموحة، سيحصل موظفو قطاع أشباه الموصلات على مكافآت سنوية تعادل 10.5% من الأرباح التشغيلية، تصرف على هيئة أسهم، إضافة إلى 1.5% نقدا. وجرى التوصل إلى الاتفاق في اللحظات الأخيرة من الأسبوع الماضي، ما ساهم في تفادي إضراب كان من المتوقع أن يستمر لمدة 18 يوما، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثيراته المحتملة على اقتصاد كوريا الجنوبية.

وكانت المفاوضات قد انهارت في وقت سابق، مما دفع أكثر من 47 ألف عامل للتهديد بالإضراب، لكن الحوار استؤنف بوساطة من رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم مين سيوك الذي وصف الاتفاق بأنه فرصة أخيرة لمنع الإضراب الوشيك. وتعد سامسونغ للإلكترونيات ركيزة أساسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث تساهم بنسبة كبيرة من صادرات البلاد. وكان أي إضراب طويل قد يربك سلاسل التوريد العالمية للرقائق، خاصة في ظل النقص الحالي في المعروض.

ويأتي الاتفاق ليؤكد مرة أخرى أهمية الحوار الاجتماعي في معالجة النزاعات العمالية في واحدة من أكثر الشركات التكنولوجية تأثيرا في العالم. ويُتوقع أن يساهم استقرار العلاقات العمالية في تعزيز قدرة سامسونغ على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي، حيث تسعى الشركة إلى مضاعفة إنتاجها من الرقائق المتطورة





