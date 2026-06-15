اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويرفع الحصار الأميركي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز.

قال مسؤولون أميركيون و إيران يون، أمس الأحد، إنهم توصلوا ل اتفاق ينهي الحرب بين البلدين ويرفع الحصار الأميركي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز . ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة بمجرد استئناف شحنات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وطالب مسؤولون أمريكيون وإيرانيون بضبط النفس والمشاركة البناءة لمنع المزيد من التصعيد والتوصل إلى اتفاق دائم. وتعرب الخارجية الصينية عن أملها في أن يتم توقيع الاتفاق كما هو مخطط له، كما أعربت عن أملها في استعادة حرية المرور الآمن عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. وعبرت المملكة عن ترحيبها بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

وثمنت المملكة جهود الوساطة التي قامت بها كل من باكستان وقطر، وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. كما رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أميركا وإيران واعتبرته "تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي"





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