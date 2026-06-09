وُقِّعت اتفاقية سعودية يمنية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، لدعم تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية. تهدف المنحة إلى تغذية أكثر من 70 محطة، وتخضع لحوكمة شاملة.

وُقِّعت اتفاقية سعودية يمنية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لدعم تشغيل محطات ال كهرباء في مختلف المحافظات ال يمنية .

تغذي المنحة أكثر من 70 محطة، وتخضع لحوكمة شاملة، وتأتي امتدادًا لمنح سابقة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات. وقعت اليوم اتفاقية"سعودية - يمنية" لتوريد مشتقات نفطية دعمًا لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار. المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لوزارة الكهرباء والطاقة، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني.

وقع الاتفاقية كل من معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر. يدعم هذا المشروع أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء، مما يعزز استقرار خدمات الكهرباء ويضمن استمرارية تشغيلها. يأتي هذا في إطار نهج المملكة العربية السعودية الثابت في مساعدة الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما يسهم في تحفيز الحركة التجارية وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما تم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية"بترومسيلة" ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز استدامة أعمال"بترومسيلة" كشركة حكومية، مما يعزز من قدراتها وكفاءة أدائها. يتم تنفيذ الدعم من خلال حوكمة شاملة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين، عبر لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء تضم عدة جهات يمنيّة للإشراف والرقابة على توزيع المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفق احتياجاتها.

البرامج السابقة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شملت منحًا بقيمة 180 مليون دولار عام 2018م و422 مليون دولار عام 2021م، و200 مليون دولار عام 2022م، ومنحة بمقدار 81.2 مليون دولار في عام 2026م. تأتي المنحة الحالية في وقت تحتاج فيه الكهرباء إلى تحسين مستمر ليؤثر إيجابياً على حياة المواطنين اليمنيين





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اتفاقية سعودية يمنية مشتقات نفطية كهرباء محطات حوكمة شاملة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أثبتت فاعليتها لدى 150 مريضاً... تغييرات يومية تساعد في السيطرة على السكريفي وقت تزداد فيه معدلات الإصابة بالسكري بشكل مقلق، يؤكد طبيب بريطاني أمضى أربعة عقود في ممارسة الطب العام أن المرض ليس بالضرورة حكماً مدى الحياة.

Read more »

رئيس كوبا يحذّر: 'الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد بلدنا'تعتبر إدارة ترامب الجزيرة الشيوعية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا قبالة سواحل فلوريدا 'تهديدا استثنائيا' للأمن القومي الأميركي. ورغم هذه التوترات، تؤكد الحكومتان استمرار التواصل الدبلوماسي بينهما.

Read more »

مخاوف إسرائيلية من سلاح مصري 'جبار'أعربت منصة إسرائيلية عن مخاوف كبرى من تصنيع مصر لطائرة مسيرة تسمى 'جبار 150'، التي تم الكشف عنها لأول مرة في ديسمبر 2025.

Read more »

الصندوق العقاري يمكّن أسرة سعودية من التملك كل 5 دقائق بحلول تمويلية جديدةصندوق التنمية العقارية يطلق حملة كل خمس دقائق نُمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول، مع دعم فوري غير مسترد للدفعة المقدمة حتى 150 ألف ريال وحلول تمويلية عبر منص

Read more »

السعودية تدعم كهرباء اليمن بـ150 مليون دولار وتشغيل أكثر من 70 محطةوُقّعَت اليوم (الثلاثاء) اتفاقية «سعودية - يمنية» لتوريد مشتقات نفطية دعماً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى وزارة الكهرباء والطاقة.

Read more »

«جبار 150» المصرية... قدرات نوعية ورسائل ردع تؤرق إسرائيلأبدت تقارير إعلامية إسرائيلية مخاوف من تنامي وتطور القدرات العسكرية المصرية النوعية، وسط توتر علاقات البلدين بسبب ملف غزة والتصعيد في المنطقة.

Read more »