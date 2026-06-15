اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران: تخفيف العقوبات مقابل التزامات نووية

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينهي الحرب ويبدأ تخفيف العقوبات تدريجياً مقابل ضمانات نووية، وسط ترحيب دولي واسع.

توصلت الولايات المتحدة و إيران إلى اتفاق سلام تاريخي ينهي الحرب المستمرة بين البلدين، ويشمل تخفيفاً تدريجياً للعقوبات المفروضة على طهران مقابل ضمانات تتعلق ببرنامجها النووي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق عبر منصة تروث سوشيال، قائلاً: تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع! كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المقرر توقيعها في سويسرا في 19 يونيو. ونصت المذكرة على رفع العقوبات عن إيران بشكل فوري وإنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات.

وأفادت مصادر مطلعة أن تخفيف العقوبات سيكون تدريجياً ومرهوناً بالتقدم في المفاوضات النووية، التي ستنطلق بعد التوقيع. وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج سيتم على مراحل، حيث تعهدت واشنطن بالإفراج عن 24 مليار دولار، على أن يعاد نصف هذا المبلغ قبل التوقيع. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة ستمنح إيران تصريحاً ببيع النفط خلال فترة التمديد البالغة 60 يوماً. وفي هذا السياق، رحبت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بالاتفاق وأعلنت استعدادها لرفع العقوبات عن إيران.

من جهته، أشاد الرئيس ترامب بدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في تسهيل التسوية. كما شكر رئيس الوزراء الباكستاني قيادة دولة قطر والسعودية وتركيا على دعمهم. وأكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الاتفاق يضمن عدم تمكن إيران من امتلاك أسلحة نووية. وفي تفاصيل إضافية، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة عن الحصار البحري بعد تحذيرات من رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف.

وأعلنت إيران رسمياً التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرة إلى أن واشنطن اضطرت للقبول بإنهاء الحرب. يذكر أن الرئيس ترامب كان قد سعى لإتمام الاتفاق في يوم ميلاده، لكن إيران رفضت منحه هذه الرمزية. وأشاد ترامب بالاتفاق ووصفه بالعظيم، مؤكداً أنه سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها. وتضمنت مذكرة التفاهم رفع العقوبات والإنهاء الفوري للعمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز بالكامل.

وأعربت الدوحة عن ترحيبها بالاتفاق، فيما أكد مصدر إيراني مطلع أن قاليباف انتزع تنازلاً استثنائياً من ترامب في اللحظة الأخيرة. هذا وستبدأ عملية تخفيف العقوبات تدريجياً، مع إعادة فتح الممرات المائية وتحرير الأصول المجمدة. ويمثل هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو إنهاء التوترات في الشرق الأوسط، وسط آمال بتعزيز الاستقرار الإقليمي. وتعهدت الأطراف بمواصلة المفاوضات لضمان تنفيذ جميع البنود، بما في ذلك الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني





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