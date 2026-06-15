اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران: ترحيب دولي واسع

لقي الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ترحيبا دوليا واسعا، حيث أشادت به دول ومنظمات إقليمية ودولية، معتبرة أنه يمثل انفراجة دبلوماسية تمهد للاستقرار في الشرق الأوسط.

لقي الإعلان عن ال اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ترحيبا دوليا واسعا، حيث أشادت به دول ومنظمات إقليمية ودولية، معتبرة أنه يمثل انفراجة دبلوماسية تمهد لل استقرار في ال شرق الأوسط .

وقالت مصادر لصحيفة "تلغراف" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام شخصيا بتعديل الصياغة المتعلقة بالتعهد الإيران​ي حول التخلص من المواد المخصبة وتدميرها. وأكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي وسيمهد الطريق لسلام دائم واستقرار للمنطقة وخارجها. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إيران رفضت منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمزية إتمام اتفاق السلام التاريخي في يوم ميلاده الذي صادف يوم أمس الأحد.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لمساهمتهما في تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط. وقال ترامب: "حاول العديد من الرؤساء إحلال السلام مع إيران قبل مجيئي لكنهم أخفقوا جميعا".

وفي بروكسل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران ربما يمثل انفراجة دبلوماسية حقيقية، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والعمل من أجل تنفيذ وقف حقيقي وفعال لإطلاق النار. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتفاق ينبغي أن ينهي بشكل كامل برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، وكذلك أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مطالبة بضمانات تنفيذية واضحة.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أنه "من الضروري تجنب التصريحات الاستفزازية والأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر خلال الفترة الممتدة حتى يوم توقيع الاتفاق". وأعرب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس عن ترحيبه بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء من أجل تحقيق هذا الاختراق الدبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاق يمثل "مرحلة مهمة" على طريق تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة. وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن ترحيبه بالإعلان عن مذكرة التفاهم المبرمة، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه المذكرة الطريق أمام التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل، وأن تساهم في ترسيخ دعائم سلام دائم ومستقر في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإعلان عن مذكرة التفاهم، مشددا على أنه "من الضروري تجنب التصريحات الاستفزازية والأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر خلال الفترة الممتدة حتى يوم توقيع الاتفاق". وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون أي قيود، مشددا على أنه "يجب ألا تشكل إيران تهديدا بعد الآن"





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