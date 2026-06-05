اتفاقية بين "جوجل" و"سبيس إكس" حول قدرات حوسبة

اتفقت شركة "جوجل" على دفع 920 مليون دولار شهرياً إلى "سبيس إكس" مقابل الحصول على قدرات حوسبة، وذلك في إطار اتفاق يمتد حتى منتصف عام 2029.

اتفقت شركة " جوجل " التابعة لـ "ألفابت" على دفع 920 مليون دولار شهرياً إلى شركة " سبيس إكس " مقابل الحصول على قدرات حوسبة ، وذلك في إطار اتفاق يمتد حتى منتصف عام 2029.

ستدفع "جوجل" الرسوم الشهرية إلى "سبيس إكس" اعتباراً من أكتوبر المقبل وحتى يونيو 2029، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 30 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "سبيس إكس" في الإفصاح المقدم أمس. ويُظهر الإفصاح أنه إذا أخفقت "سبيس إكس" في توفير إمكانية الوصول إلى رقائق شركة "إنفيديا" بحلول 30 سبتمبر كجزء من الاتفاق، فسيحق لـ "جوجل" إنهاء العقد بعد منح مهلة سماح مدتها شهر واحد.

قال متحدث باسم "جوجل كلاود" إن الصفقة ستساعد الشركة على تلبية الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. في أحدث تقرير للأرباح، قالت شركة "ألفابت" إن العمل المتعاقد عليه والذي لم يتم تسجيله كإيرادات تضاعف تقريباً عن الربع السابق إلى أكثر من 460 مليار دولار. قال المتحدث باسم الشركة:"هذه اتفاقية قصيرة الأجل وفي الوقت المناسب لضمان أن يكون لدينا قدرة انتقالية لتلبية الطلب المتزايد على العملاء على منصة الوكلاء الخاصة بنا، والذي كان أعلى مما توقعنا".

وقّعت "سبيس إكس" سابقاً اتفاقية مماثلة مع شركة "أنثروبيك". وتسعى الشركة التي يقودها ماسك، من خلال شركتها التابعة "xAI"، إلى تعزيز إيراداتها وتحويل أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مزود للبنية التحتية للحوسبة - وهو النشاط الرئيسي الذي روجت له الشركة كجزء من طرحها العام الأولي.

رغم تأخر شركة "xAI" في مجال البرمجة، إلا أنها تراهن على تفوقها في البنية التحتية لمراكز البيانات، التي أنشأتها الشركة الناشئة، التي تأسست قبل ثلاث سنوات، في ممفيس بولاية تينيسي، وتتوسع الآن في ولاية ميسيسيبي. يمنح هذا العقد شركة "جوجل" إمكانية الوصول إلى 110000 شريحة من وحدات معالجة الرسومات من "إنفيديا"، بالإضافة إلى شرائح وحدات المعالجة المركزية، وشرائح الذاكرة، ومكونات أخرى ذات صلة.

وبناءً على سعة شرائح "H200" من "إنفيديا"، قد يمثل ذلك أكثر من 100 ميغاواط من قوة الحوسبة، أي ما يكفي لتزويد 75000 منزل بالطاقة في أي لحظة. في وقت سابق من هذا العام، كشفت "سبيس إكس"أن شركة "جوجل" ستمتلك حصة 6.11% في الشركة بنهاية عام 2025.

وبعد اندماج "سبيس إكس" مع شركة "xAI"، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك، في فبراير الماضي، من المرجح أن تمتلك "جوجل" الآن ما يقارب 5% من أسهم "سبيس إكس"، وفقاً لحسابات بلومبيرغ. لا تُعدّ صفقة الحوسبة السحابية الاتفاقية الوحيدة التي تتفاوض بشأنها "جوجل" و"سبيس إكس". فقد ناقشت الشركتان في مايو الماضي إطلاق منتجات تجريبية لشركة البحث لمراكز البيانات، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الأمر.

وكانت "جوجل" قد صرّحت سابقاً بأنها تدرس إبرام صفقات مع مزودي خدمات إطلاق آخرين لما أسمته "مشروع صن كاتشر". بموجب الاتفاقية التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار مدته 90 يوماً، وهو نفس البند الموجود في صفقة "أنثروبيك". كما أبرمت "سبيس إكس"، من خلال ذراعها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، صفقة مع شركة "كورسور" الناشئة، تمنحها الحق في الاستحواذ على الشركة مقابل 60 مليار دولار أو دفع 10 مليارات دولار كرسوم فسخ.

ذكرت بلومبرغ أن شركتي "كورسور" و"xAI" تتعاونان بالفعل في مجال موارد الحوسبة والبرمجة





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