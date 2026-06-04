اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار، لكنه مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من قبل حزب الله وإخراج جميع عناصره من جنوب لبنان.

اتفقت إسرائيل و لبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار ، لكنه مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من قبل حزب الله وإخراج جميع عناصره من جنوب لبنان . وفقًا لبيان مشترك صدر عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات التي رعتها ال ولايات المتحدة .

هذا الاتفاق يأتي بعد أن هددت الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عملياتها في لبنان، وهي خطوة تهدد بتقويض المفاوضات الأمريكية الإيرانية. استمرت المفاوضات قرابة 9 ساعات، وجاءت بعد يوم كامل من المفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية. يهدف الاتفاق إلى استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. وافقت الولايات المتحدة على مواصلة تسهيل التواصل بين الطرفين خلال هذه الفترة.

كما اتفق الجانبان على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية سيطرةً كاملةً على الأراضي اللبنانية، مانعةً بذلك دخول أي جهات فاعلة غير حكومية. لكن لم يحدد جدولاً زمنياً لهذه المناطق. أكدت إسرائيل مجدداً أن أمنها واحترام وحدة أراضيها لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في جميع أنحاء لبنان.

كما أكدت الولايات المتحدة عزمها على دعم القوات المسلحة اللبنانية، بهدف تحسين قدراتها وتمكينها من ممارسة سيادتها بفعالية في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية. وأدانت جميع الأطراف هجمات إيران على دول المنطقة، والأنشطة المستمرة التي تقوض الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط





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