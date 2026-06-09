اتصالات واجتماعات خليجية ودولية مكثفة لوقف التصعيد وضمان الأمن الإقليمي

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شهدت المنطقة العربية خلال الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات والاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى aimed at استعراض آخر التطورات وبحث سبل وقف التصعيد والحفاظ على الأمن الإقليمي .

وقد تركزت هذه النشاطات على توحيد المواقف وتكثيف الجهود الدولية لتفادي اتساع رقعة الصراع وضمان استقرار المنطقة. في هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي حيث ناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة وأكدا على أهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد بما يحفظ السلم والأمن الإقليمي.

كما استقبل وزير الخارجية السعودي في الرياض نظيرته السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتداعياتها الأمنية على دول المنطقة واستعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض واستوكهولم. وأكدت وزيرة الخارجية السويدية خلال اللقاء إدانة بلادها للاعتداءات الإيرانية وتضامنها مع الدول المتضررة وضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي لحماية الاقتصاد العالمي. كما بحث الجانبان الأوضاع الإنسانية في غزة والخروقات الإسرائيلية للهدنة في لبنان.

على صعيد آخر، تستضيف البحرين الأربعاء الاجتماع الـ167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني وبحضور وزراء خارجية دول المجلس. وسيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا بحضور وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.

وأكد أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي أن الاجتماع الخليجي سيبحث التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وعدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن القمة الـ46 في المنامة ديسمبر 2025، بالإضافة إلى المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة. كما سيناقش الاجتماع الوزاري الخليجي-الكندي خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2029 والتي تحدد الأولويات والآليات لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة وغيرها من المجالات الحيوية بين الجانبين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية





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