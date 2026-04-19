اتصال هاتفي بين ترامب وقائد الجيش الباكستاني لبحث الأوضاع في مضيق هرمز والحرب على إيران

وسائل إعلام باكستانية تكشف عن محادثة هاتفية مباشرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، تمحورت حول التطورات في مضيق هرمز والصراع الأمريكي الإيراني، وجهود خفض التصعيد.

كشفت وسائل إعلام باكستانية عن تفاصيل اتصال هاتفي مباشر جرى بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، وقائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير . تناول هذا الاتصال الهام الأوضاع الراهنة في منطقة مضيق هرمز ، والتصعيدات المستمرة في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة و إيران .

تأتي هذه المحادثة في سياق الجهود الدولية المتزايدة التي سبقت إعلان واشنطن وطهران عن اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد، وفتح مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة التجارية الدولية. هذا التقارب في وجهات النظر، وإن كان محفوفاً بالتحديات، يعكس أهمية الدور الذي تلعبه منطقة الخليج في توازنات القوى الإقليمية والدولية.

وبحسب ما أفادت به صحف وقنوات محلية باكستانية، فإن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين ركزت بشكل خاص على التطورات المتسارعة في الحرب الأمريكية – الإيرانية، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سلامة الممرات البحرية في الخليج العربي. كما تم التطرق إلى الدور المحتمل الذي يمكن لإسلام آباد أن تلعبه في تيسير التفاهمات بين الجانبين المتنازعين، وذلك بالتوازي مع اتصالات أخرى أجراها الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف.

تشير هذه التقارير إلى أن الاتصال الهاتفي الأخير بين ترامب وقائد الجيش الباكستاني ما هو إلا تتويج لسلسلة من التحركات الدبلوماسية والعسكرية الباكستانية المكثفة. فقد شملت هذه التحركات زيارة مهمة قام بها الجنرال منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى بالقيادات الإيرانية، إلى جانب مشاورات مستمرة ومكثفة أجراها مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، وذلك في إطار إدارة الأزمة وتقييم تداعياتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

تأتي هذه التطورات في وقت يبدو فيه وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، والذي أُعلن عنه لمدة 14 يوماً، مهدداً بالانهيار. هذا التهديد يتزامن مع تمسك الأطراف المتنازعة بشروطها المعلنة، على الرغم من تلميحات واشنطن المستمرة إلى احتمالية حدوث 'انفراجة' مرتقبة في المباحثات. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة 'معاريف' العبرية مؤخراً بأن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً رفيع المستوى قام بزيارة إلى إسرائيل خلال الأيام الماضية، وذلك تحسباً لانهيار مفاجئ لوقف إطلاق النار مع إيران.

وعلى صعيد متصل، نقلت صحيفة 'وول ستريت جورنال' عن مستشارين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصيتهم له بتقليل مقابلاته الصحفية، نظراً لأن هذه المقابلات غالباً ما تبرز الطبيعة المتناقضة والمتضاربة لتصريحاته، مما قد يؤثر سلباً على مصداقيته وجهوده الدبلوماسية. وفي ظل ترقب شديد لتصريحاته، قام الرئيس الأمريكي بنشر أغنية فرانك سيناترا الشهيرة 'I Did It My Way' (لقد فعلتها على طريقتي)، وذلك بعد أن صرح بأن مصير المفاوضات مع إيران سيتضح في مساء يوم السبت. ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة 'وول ستريت جورنال' عن مسؤولين في البيت الأبيض تأكيدهم على توقعهم 'انفراجة' في المفاوضات المستمرة مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد والترقب للمشهد الإقليمي.

تؤكد هذه التقارير على الطبيعة الديناميكية والمعقدة للعلاقات الدولية، والجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الأطراف المختلفة في محاولة للحفاظ على الاستقرار وتجنب المزيد من التصعيد. إن دور باكستان كقوة إقليمية، وسعيها للتوسط بين القوى الكبرى، يعكس أهمية موقعها الجيوسياسي وقدرتها على التأثير في مسار الأحداث. كما أن التركيز على مضيق هرمز، كشريان حيوي للتجارة العالمية، يسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة، وعلى المخاطر التي قد تنجم عن أي اضطرابات فيها. إن متابعة تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، والدور الذي تلعبه دول مثل باكستان، أمر بالغ الأهمية لفهم المشهد السياسي والاقتصادي العالمي المتغير باستمرار





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب عاصم منير مضيق هرمز إيران الولايات المتحدة

United States Latest News, United States Headlines