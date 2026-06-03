اتصالات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الكويتي

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اتصالا هاتفيا مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، بعد استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اتصالا هاتفيا مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت.

استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد أن هذا العدوان الإيراني الإرهابي، الذي استهدف أيضا البعثات والمقار الدبلوماسية، يشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وتصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد أن هذا العدوان الإيراني الإرهابي، الذي استهدف أيضا البعثات والمقار الدبلوماسية، يشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وتصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين





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