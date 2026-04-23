اتصال هاتفي بين ولي العهد ورئيسة وزراء اليابان يناقش العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار.

في يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين، تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً هاماً من سعادة السيدة ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان .

يعكس هذا الاتصال عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية اليابان، ويؤكد على الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. خلال المحادثات الهاتفية، تبادل سمو ولي العهد ورئيسة الوزراء اليابانية وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم التركيز بشكل خاص على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، واستعراض شامل لمجالات التعاون القائمة والتي تشمل مجالات الطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والثقافة، والتعليم.

كما تم بحث سبل تعزيز وتطوير هذه العلاقات لتشمل مجالات جديدة واعدة، بما في ذلك التعاون في مجال التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المجتمع الدولي. وتناول الحديث أيضاً أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاون السعودي الياباني في دعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف العالمية المنشودة.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشاريع المشتركة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين في مختلف المجالات، وتنظيم الفعاليات الثقافية والتعليمية التي تعزز التفاهم المتبادل بين الشعبين. وبعيداً عن العلاقات الثنائية، خصص جزء كبير من الاتصال لمناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتداعيات الأمنية والاقتصادية المترتبة عليها على المستويين الإقليمي والدولي.

أعرب سمو ولي العهد عن تقديره العميق لجهود اليابان الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة، ودورها الإيجابي في تعزيز الحوار والتسوية السلمية للنزاعات. كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتجنب المزيد من التصعيد، والعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات القائمة. وتطرق الحديث إلى أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة، وحماية خطوط الإمداد الحيوية للعالم، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه الخطوط.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة، وضمان حرية التجارة، واستقرار الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، تم استعراض الجهود المشتركة التي تبذلها المملكة العربية السعودية واليابان لحماية المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، وتبني مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الاتصال، أعرب سمو ولي العهد ورئيسة الوزراء اليابانية عن تطلعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لكلا البلدين





