كشف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف عن اتصالات نشطة مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر.

كشف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف عن اتصالات مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف ، وصهره جاريد كوشنر . وقال كيريل دميترييف ، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إن هناك اتصالات نشطة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف ، وصهره كوشنر، خلال الأسبوع الجاري.

وصرح للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: ما زلنا نتواصل بنشاط مع الزملاء الأمريكيين هذا الأسبوع، بما في ذلك ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وعلى صعيد متصل بالعلاقات الروسية الأمريكية، قال دميترييف إنه رأيه يخالف الرأي القائل بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة يسير على طريق مسدود. وأكد ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي أن واشنطن تحث زيلينسكي على العمل في إطار تفاهمات قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا الصيف الماضي.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على فرض تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ألاسكا، فذلك ليس مشكلة روسيا. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يواصل التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه رفض الكشف عن تاريخ آخر اتصال بينهما. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، يوم الأربعاء، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تعيش حاليا في أدنى مستوياتها





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