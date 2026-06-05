اتحاد أتراك تراكيا الغربية ينتقد ازدواجية معايير اليونان في قضايا حقوق الأقليات

أعرب اتحاد أتراك تراكيا الغربية في أوروبا عن انتقاده الحاد للممارسات اليونانية المتناقضة في مجال حقوق الأقليات، داعيًا أثينا إلى مراجعة سياساتها الداخلية والاعتراف بالهوية العرقية للأقليات التركية والمقدونية داخل حدودها.

في بيان أصدرته منظمة "اتحاد أتراك تراكيا الغربية في أوروبا" يوم الخميس، انتقدت المنظمة التدخل اليونان ي في قضية حقوق الأقليات وأعلنت أن اليونان تُظهر ازدواجية معايير واضحة في مواقفها الداخلية والخارجية.

أورد البيان أن وزارة الخارجية اليونانية نشرت بيانًا ردًا على إصابة مواطن يوناني خلال تظاهرات نُظمت للاعتراض على مشروع استثماري سياحي مخطط له داخل محمية طبيعية في منطقة زفيرنيك بألبانيا. وأكدت "اتحاد أتراك تراكيا الغربية في أوروبا" أن أثينا طالبت بالتحقيق في ملابسات الحادث، مشددةً على ضرورة التزام ألبانيا بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الملكية وحماية حقوق الأقلية اليونانية المقيمة على أراضيها.

ورغم أن الاتحاد أعرب عن تفهمه لموقف أثينا باعتبارها "الوطن الأم" للأقلية اليونانية في ألبانيا، إلا أنه شدد على أن ربط أثينا بين هذه الحادثة ومسار انضمام ألبانيا للاتحاد الأوروبي ومبادئ سيادة القانون يفتقر إلى المصداقية والموضوعية





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