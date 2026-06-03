اتحاد الغرف السعودية يصدح بضرورة الإبلاغ الفوري عن الحوادث البيئية

شدد اتحاد الغرف السعودية على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حادث بيئي أو مخالفة لأحكام نظام البيئة، وتلزم المنشآت الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو تجاوزات بيئية داخل نطاق أعمالها. بلغ إجمالي المخالفات البيئية 20.390 مخالفة، فيما بلغ إجمالي مبالغ المخالفات المحالة إلى ديوان المظالم 531.3 مليون ريال.

شدد اتحاد الغرف السعودية على جميع المنشآت التجارية و المستوردين بضرورة الإبلاغ الفوري عند وقوع أي حادث بيئي، أو رصد أي مخالفة لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وذلك استنادًا إلى توجيه تلقاه الاتحاد من الجهات المختصة.

وتلزم الأنظمة البيئية المنشآت بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو تجاوزات بيئية تقع ضمن نطاق أعمالها، بما في ذلك التسربات أو الانبعاثات الضارة أو أي ممارسات مخالفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ المعتمدة للحد من الآثار البيئية المحتملة. كما تشمل الالتزامات النظامية تزويد الجهات المختصة ببيانات الرصد البيئي الدورية، وقياسات الانبعاثات، وتقارير إدارة النفايات؛ بما يسهم في تعزيز الامتثال وتفادي المخالفات والعقوبات المالية.

بلغ إجمالي المخالفات البيئية التي تم ضبطها خلال العام الماضي 20.390 مخالفة، فيما نُفذت 58.279 جولة تفتيشية. وشهدت الأعمال القانونية المرتبطة بالمخالفات البيئية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، بما يعكس اتساع نطاق الرقابة وتزايد القضايا المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح البيئية، فيما بلغ إجمالي مبالغ المخالفات المحالة إلى ديوان المظالم في مرحلة التنفيذ نحو 531.3 مليون ريال





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